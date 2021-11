L’astuce virale ultime pour désinfecter votre lave-vaisselle et éliminer les mauvaises odeurs, sans produits spécialisés | La vie

Saviez-vous que beaucoup de germes s’accumulent dans le lave-vaisselle ? Il est temps d’y mettre un terme pour de bon.

Les lave-vaisselle Cela semble être un endroit sain : après tout, vous lavez la vaisselle presque tous les jours et elle en ressort d’une propreté éclatante.

Mais germes, moisissures et saletés ils s’accumulent sur le caoutchouc de la porte et à l’intérieur, et surtout sur le filtre. C’est une des raisons pour lesquelles les verres ont des taches blanches, par exemple.

Voyons une astuce devenue virale sur TikTok pour désinfectez le lave-vaisselle et éliminez les mauvaises odeurs sans avoir besoin de produits spécialisés, qui sont généralement assez chers. C’est la vidéo :

Si les vidéos TikTok sont plus nombreuses que vous et que vous ne pouvez pas les gérer (parfois c’est tellement dur de les supporter…), expliquons-le de manière plus traditionnelle.

La première chose que vous devez faire est retirer toutes les pièces mobiles du lave-vaisselle: plateaux, bouchons, filtres, etc. Lavez-les avec du savon séparément dans l’évier ou l’évier.

Nettoyer ensuite au savon, ou au vinaigre blanc de nettoyage, les caoutchoucs sur la porte et à l’intérieur du lave-vaisselle.

L’essentiel est d’utiliser deux produits d’entretien naturels reconnus pour leur pouvoir désinfectant et anti-odeur : La mention du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude.

Ils sont bon marché et presque tout le monde les garde à la maison, car ils ont une multitude d’utilisations.

Remettez le plateau supérieur dans le lave-vaisselle, que vous avez déjà lavé, et placez-le au centre un verre d’eau rempli de vinaigre blanc pour le nettoyage.

Allez-y un programme de lavage à haute température. N’ajoutez pas de détergent : du vinaigre suffit.

La dernière étape consiste à saupoudrer le bicarbonate de soude à l’intérieur de l’appareil. Et effectuez un deuxième lavage à haute température.

Vous désinfecterez complètement le lave-vaisselle, et éliminerez les mauvaises odeurs.

Cela vaut la peine d’essayer, car c’est une astuce simple à réaliser, et pas chère. Et j’espère que vous aurez déjà les deux produits de nettoyage à la maison.