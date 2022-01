L’Asus Flow Z13 est un hybride entre une tablette et un ordinateur portable de jeu qui ressemble à un film de science-fiction | Jeux

Il s’agit de l’Asus Flow Z13, la «tablette» de jeu dotée d’un clavier connecté par des aimants et du matériel de dernière génération avec Nvidia RTX 3050 Ti et le processeur Intel 12 le plus puissant pour ordinateurs portables.

Asus est l’une des entreprises les plus fortes qui ont assisté à un CES qui, bien qu’étrange en raison de la situation actuelle due au COVID-19, promet beaucoup.

Au sein de la division des jeux ROG, Asus a montré quelques nouvelles fonctionnalités qui semblent très bonnes, mais l’un des plus frappants est l’Asus Flow Z13.

Et c’est la nouvelle génération d’une famille qui Nous pourrions qualifier de Surface, en raison de son design, mais axé sur les jeux.

C’est une équipe très compacte avec tous les composants dans la partie « tablette », si nous pouvons l’appeler ainsi. Comprend le processeur Intel Core i9-12900H, qui est le processeur Intel le plus puissant pour cette génération dans les ordinateurs portables (du moins pour l’instant) et une configuration allant jusqu’à 1 To de mémoire SSD.

Il a un RTX 3050 Ti intégré, un graphisme spécialement conçu pour jouer à 1 080p, mais qui surprend dans un design aussi compact que celui-ci.

En fait, pour pouvoir mettre à la fois ce GPU et ce processeur, Asus a monté un système de dissipation composé d’une chambre à vapeur qui couvre 44% de la carte et d’un système de dissipation de métal liquide (que nous avons vu dans certains ordinateurs portables d’entreprise) pour le processeur.

Bien sûr, si le GPU échoue, il a le port spécial pour pour pouvoir connecter la station XG Mobile de l’entreprise dans laquelle on peut avoir jusqu’à un RTX 3080.

Et, en parlant de ports, nous avons USB-C Thunderbolt 4 pour les données et le chargement, HDMI, lecteur microSD et USB-A.

Maintenant, si nous parlons d’une ‘tablette’, l’écran est très important et nous aurons deux configurations. Un en 4K60 et un autre FullHD à 120 Hz, à la fois au format 16:10 et avec une luminosité de 500 nits Conforme Dolby Vision.

Le corps a un design très fin de seulement 12 millimètres et un poids de 1,1 kgMais la ‘tablette’ n’est pas la seule chose qui vient dans la boîte, puisqu’elle a aussi un clavier très fin qui a un éclairage RVB et un système d’aimants, comme dans Surface, pour se connecter au corps.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir le prix et la disponibilité dans notre pays, puisque nous voulons vraiment mettre la main sur cette équipe.