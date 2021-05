L’Asus ZenFone 8 Mini tomberait et ce serait son design | La technologie

Asus ne fabrique pas seulement des mobiles pour la plupart des joueurs, il fabrique également des terminaux pour tout type d’utilisateur. Cette famille de mobiles s’appelle ZenFone et ses membres devraient augmenter prochainement.

Le deuxième trimestre de chaque année rassemble plusieurs lancements de différents fabricants de mobiles, nous avons récemment vu l’arrivée des terminaux Xiaomi et, aujourd’hui, nous avons nos premières impressions sur le nouveau téléphone realme. Il semble que les prochains à présenter seront ceux d’Asus.

Asus est connu pour ses composants informatiques, mais il possède également une gamme de terminaux de jeu et une autre conçue pour tout type d’utilisateur. Oui, nous parlons de la famille ZenFone. Cette famille de terminaux a déjà une date marquée sur le calendrier, le 12 mai. Mais cela n’empêche pas qu’il y ait des fuites qui nous montrent à l’avance ce qu’ils ont préparé.

Bien qu’il y a quelques semaines, nous connaissions certains détails de l’Asus ZenFone 8 Pro, Aujourd’hui, nous devons connaître le design de ce que sera éventuellement le ZenFone 8 MIni. Il est important de commenter que ce design vient grâce à quelques fuites de ce que serait un cas de ce mobile, il se peut qu’entre maintenant et le jour du lancement le design varie ou ne corresponde pas dans son intégralité.

L’Asus ZenFone 8 Mini serait le plus petit de la famille, d’où le slogan, aurait une façade avec un écran bien utilisé dans lequel la caméra selfie logée dans une encoche en forme de goutte se détache. Selon les données divulguées par Geekbench, cet écran aurait une diagonale de 5,92 pouces avec une résolution Full HD + et aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Quant à l’arrière, on y trouverait un module pour une double caméra et un flash LED bicolore. À l’intérieur du terminal, le processeur Snapdragon 888 avec 16 Go de RAM et une capacité de stockage qui n’a pas été filtrée pour le moment serait logé. Ce qui a été divulgué, c’est la vitesse de charge et ce serait 30W.

Ce sont toutes les données que nous connaissons sur ce terminal, certaines pourraient changer d’ici le lancement le 12 mai. Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre ce jour-là pour voir si tout ce qui a été divulgué correspond à la réalité.