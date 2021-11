L’Asvel annonce deux points positifs dans le covid-19 peu avant d’affronter le Barça

19/11/2021

Le à 20:51 CET

ETL’Asvel Villeurbanne a annoncé ce vendredi dans un communiqué que deux de ses joueurs ont été testés positifs au coronavirus et ils perdront le match contre le Barça correspondant à la onzième journée de l’Euroligue.

L’équipe de France a annoncé la nouvelle à 19h00, deux heures seulement avant le début de la rencontre face au club du Barça, qui se jouera ce vendredi.

Les deux joueurs concernés, Marcos Knight et Dylan Osetkowski ont été placés en isolement et seront mis en quarantaine pendant 14 jours car et comme l’exige le protocole de l’Euroligue.

❗Communiqué officiel – Deux joueurs de LDLC ASVEL positifs à la Covid-19 https://t.co/lEVP8QWIh2#LDLCASVEL – LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) 19 novembre 2021

Tel que rapporté parl Asvel dans son communiqué, le reste des joueurs de l’équipe et du corps médical ont donné des résultats négatifs aux tests effectués.