L’At. Mineiro fait un pas de géant vers le titre

25/10/2021 à 01h48 CEST

L’At. Mineiro est plus le leader du Brasileirao. Et seul un cataclysme aux dimensions historiques lui ôtera un titre qu’il cherchait depuis exactement 40 ans. Le week-end a été le plus positif pour les intérêts de Galo : il a remporté son match contre Cuiabá (2-1), battant un premier 0-1 avec des buts de Jair et de Ponton (ce qui avec 11 buts équivaut Youri Alberto en tant qu’attaquant dans la compétition) et a vu comment son plus grand rival, Flamengo, a perdu la classique carioca contre Fluminense (3-1).

L’équipe dirigée par Cuca est leader avec 11 points d’avance (et un match de moins) sur Fortaleza, ce qui est la grande surprise de la saison et qui a battu samedi Ath Paranaense (3-0). A 13 points se trouvent Flamengo, qui a deux matchs en attente, et Palmeiras, qui clôturera ce lundi la 28e journée, accueillant Sport Recife.

Le doublé est un objectif réalisable pour l’équipe de Belo Horizonte : ils affrontent la dernière ligne droite de Brasileirao dans une position privilégiée et ont les deux pieds en finale de la Copa do Brasil après avoir écrasé Fortaleza (4-0) au match aller.

LE FLAMENGO TIRE LE BRASILEIRAO

L’équipe de Renato Portaluppi paie pour le fait d’avoir trois fronts ouverts: le 27 il dispute la finale de la Copa Libertadores contre Palmeiras à Montevideo ; Mercredi a lieu le retour des demi-finales de la Copa do Brasil contre Ath. Paranaense dans le Maracana (au match aller, ils ont fait match nul 2-2) et ont choisi d’enchaîner leur troisième Brasileirao consécutif.

Flamengo, cependant, a beaucoup compliqué leurs options de championnat, car ils n’ont ajouté que deux points sur les neuf derniers possibles. La bosse est évidente. Ce jour-là, il a reçu un coup dur, lorsqu’il a perdu la Fla-Grippe à Maracanã, dans un match où le très jeune a brillé John Kennedy, un jeune joueur tricolore, âgé de seulement 19 ans, qui a inscrit un doublé à ses débuts professionnels dans un match des plus hauts.

Le jeune John Kennedy était le héros du triomphe tricolore au Fla-Flu

| Lucas Merçon / Fluminense

L’attaquant de Fluminense est un spécialiste du but de Flamengo, car ses buts à la base ont été essentiels pour vaincre les Rubronegros lors de la récente finale du championnat Carioca U-20 et, en 2019, du championnat Carioca U-17.

La défaite a des conséquences très négatives pour l’équipe de Renato Portaluppi, depuis le Flamengo-At. Mineiro, samedi prochain à Maracaná, ne sera plus si important et perd son statut de « finale » du Brasileirao.

Pour ce match, les rubronegros auront la perte de l’attaquant Pierre, qui souffre d’une blessure au ménisque du genou droit et subira une arthroscopie ce lundi. Sa participation à la dernière ligne droite de la saison est menacée.