L’At. Mineiro, le plus grand leader du Brasileirao

15/08/2021

Le à 03:15 CEST

L’At. Mineiro est très fort en 2021. L’équipe qui dirige Cuca a réaffirmé ses lettres de créance pour prendre le Brasileirao en battant Palmeiras (2-0), avec un doublé du Vénézuélien Savarino, dans un duel entre candidats au titre.

Conscient de l’enjeu, Cuca, contrairement à Abel Ferreira, a placé l’équipe de départ, sans se soucier que mercredi se joue la passe pour les demi-finales des Libertadores contre River Plate (au match aller, ils ont déjà gagné 0-1 au Monumental de Núñez).

L’expulsion très rigoureuse de Patrick de Paula, à la 34e minute, (et de son entraîneur pour protestation) et le succès de Savarino ont décidé du match le plus marquant de la 16e journée. La victoire réaffirme Galo en première position et ouvre désormais cinq points d’avance sur Palmeiras et sept points sur Fortaleza, qui accueille ce dimanche Santos.

Le triomphe est une déclaration de principes d’un At. Mineiro très ambitieux, qui est vivant dans toutes les compétitions : Mercredi, il dispute le match retour des quarts de finale des Libertadores, il a ouvert un avantage à prendre en compte à Brasileirao et est en quarts de finale de la Copa do Brasil, où il affrontera Fluminense.

En 2020, le Galo a déjà réalisé un solide investissement avec Jorge Sampaoli sur le banc, avec lequel il a changé son visage en vestiaire perdant. Et, cette année, les renforts de poids sont arrivés. Inscrit à Ponton, qui a déjà marqué 17 buts et délivré 10 passes décisives. Et ce samedi, l’embauche de Diego Costa, qui n’avait pas joué depuis janvier lorsqu’il a quitté At. Madrid pour des raisons personnelles, et qu’il a été engagé jusqu’en décembre 2022.