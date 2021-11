L’At. Mineiro le plus leader et la guilde la plus engloutie

11/04/2021 à 13:38 CET

L’At. Mineiro a sué sang pour vaincre Gremio (2-1) dans un match dramatique joué devant 57 000 spectateurs (record de l’année au Brésil) au stade Mineirao. C’était un résultat attendu qui confirme les deux états antagonistes que connaissent les prétendants : Galo rouvre une avance de 10 points (avec seulement neuf tours à jouer) sur Palmeiras et est pratiquement champion ; tandis que le gaucho tricolore approfondit son drame, poursuit l’avant-dernier et a le salut à 7 points.

L’équipe de Diego Costa et Hulk s’est déjà placée en mode compte à rebours, se rapprochant d’un titre qui résiste au Galo depuis 50 ans. A cette occasion, il a su souffrir devant l’élan de la Guilde, qui a envoyé deux balles au poteau dans le premier quart d’heure avec le Colombien. Borja chances ratées partout. Et à l’heure H il impose sa supériorité.

Matias Zaracho, profitant d’une large participation de Diego Costa, et le Chilien Eduardo Vargas, transformant un penalty en seconde période, a confirmé la victoire contre l’Atletico tordu enragé. Le but du Colombien Jaminton Campaz, qui a signé une très belle prestation, n’a pas suffi à un Gremio qui ne réagit pas et se rapproche du gouffre de la Serie B pour la deuxième fois de son histoire.

ALLER POUR LE DOUBLE

L’équipe entraînée par Cuca affronte la dernière ligne droite de la saison dans une position imbattable pour attaquer un doublé historique : Le Brasileirao est très bien parti face à un Palmeiras et un Flamengo qui songent déjà à la finale des Libertadores le 27 à Montevideo ; et dans la Copa do Brasil, il affrontera la finale contre un Ath. Paranaense très irrégulier en Ligue mais spécialiste des tournois KO, qui est aussi en finale de la Copa Sudamericana (où le Red Bull Bragantino sera mesuré).

La Guilde n’a d’autre choix que de ramer à contre-courant. Samedi, il y a le classique Gre-Nal au stade Beira-Rio et son éternel rival, qui se bat pour entrer dans les Libertadores, et le rouge tordu, qui poussera depuis les tribunes, savent qu’ils ont une occasion unique de le condamner.