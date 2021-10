L’At. Mineiro présente sa candidature pour le doublé

21/10/2021 à 14:28 CEST

L’At. Mineiro fait un doublé. Leader du Brasileirao, avec dix points d’avance sur Flamengo, le Galo a quitté son classement pour la finale de la Copa do Brasil condamné en l’endossant un inattaquable 4-0 (avec des buts de Guilherme Arana, Revoir, Ponton et Saracho) à la forteresse. Le match retour, prévu la semaine prochaine, est une formalité vu la supériorité du groupe de Cuca dans les compétitions locales.

Le Galo a déjà tourné la page de l’élimination traumatisante en demi-finale des Libertadores aux mains de Palmeiras, et renforce sa candidature pour afficher un doublé inédit dans un face-à-face avec Flamengo sur tous les fronts ouverts.

L’équipe de Renato Portaluppi a souffert, et de quelle manière, lors de sa visite à Ath. Paranaense, où un match nul (2-2) a commencé à la 96e minute, avec un penalty transformé par Pedro. Tout a été laissé ouvert pour la réunion de la semaine prochaine à Rio de Janeiro. Le Maracana, avec la poussée du rubronegra tordu, dictera une phrase d’une cravate absolument égale.

Furacao a démontré son statut d’équipe de coupe et est habitué à faire face à des situations extrêmes. Cette saison, il est déjà classé pour la finale de la Coupe d’Amérique du Sud, dans laquelle il affrontera le Red Bull Bragantino. Et ces dernières années, il a remporté deux titres importants dans les compétitions KO : la Sudamericana elle-même (en 2018) et la Copa do Brasil (2019).

Flamengo n’a aucune marge d’erreur dans les compétitions brésiliennes. Avant d’affronter la finale des Libertadores contre Palmeiras (samedi 27 novembre à Montevideo), les Cariocas ne peuvent échouer dans aucun match s’ils veulent rester en vie dans la Copa do Brasil et dans un Brasileirao dans lequel ils briguent leur troisième titre consécutif et ils ont deux matchs en attente.

Le calendrier Mengao est extrêmement chargé, puisque, pour l’instant, ils ont joué tous les matchs possibles cette saison, dans laquelle la Supercopa do Brasil et le championnat Carioca ont déjà été facturés.