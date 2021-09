L’At. Pulpileño devient fort à domicile et parvient à battre At. Augmenter (1-0)

in

12/09/2021 à 22:04 CEST

Les À. Pulpileño a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre le À. j’ai soulevé, qui a battu 1-0 ce dimanche dans le Saint Miguel. Les À. Pulpileño voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Calvo Sotelo Puertollano par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le À. j’ai soulevé est venu de battre 2-0 à domicile à Socuellamos lors du dernier match disputé. Avec cette défaite, l’équipe levantine s’est placée en huitième position après la fin du match, tandis que le À. Pulpileño est dixième.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe Pulpilean, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Diégo à la minute 35. Avec ce résultat, la première partie du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Avec ce résultat, les deux équipes sont à égalité à trois points du tableau des qualifications.

Lors du prochain match de la compétition, le À. Pulpileño va affronter L’ejido et le À. j’ai soulevé jouera contre lui Calvo Sotelo Puertollano, les deux matches se joueront à l’extérieur.

Fiche techniqueÀ. Pulpiléen :Héctor Pizana, Fran Martínez, Areso, Nacho Ruiz, Emilio Iglesias, Peli, Matias No, Diego, Garrido, Cristo Martín et Pablo AguileraÀ. J’ai soulevé:Picón, Antonio Leal, José Manuel, Toni Herrero, Joseda, Jorge, Cerdá, Relu, Omar Faraj, Sevikyan et FrancisStade:Saint MiguelButs:Diego (1-0, min. 35)