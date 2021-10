L’At. Pulpileño golea 0-3 au stade Eldense

10/03/2021 à 20:34 CEST

Les À. Pulpileño signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Aîné pendant le match qui s’est déroulé dans le Municipalité Nuevo Pepico Amat ce dimanche, qui s’est conclu par un résultat de 0-3. Les Aîné Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Socuellamos et pour le moment, il avait une séquence de quatre nuls consécutifs. Pour sa part, À. Pulpileño perdu par un résultat de 1-4 lors du match précédent contre La Nucia. Après le résultat obtenu, l’ensemble Eldense est quinzième, tandis que le À. Pulpileño il est quatrième après la fin du match.

Le match a commencé d’une manière favorable pour l’équipe pulpileño, qui a donné le coup d’envoi dans le Municipalité Nuevo Pepico Amat grâce à un peu de Christ à la 20e minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe visiteuse a marqué un but, ce qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un autre but de Christ, réalisant ainsi un doublé à 56 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du À. Pulpileño, qui a accru les écarts mettant le 0-3 grâce au succès devant le but de Nacho Ruiz à 80 minutes, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 0-3.

Le technicien de la Aîné, Santiago Rico Marhuenda, a donné accès au champ à Rodriguez, Muse, Albert Ramis, Sanchez et Pedro Capo remplacement Paco Fernández, Sabatier, Salinas, Aaron et Danois, tandis que de la part du À. Pulpileño, Lopez Gomez Sébastien remplacé Borja garcía, Emilio Iglesias et Pablo Aguilera pour Film, Écureuil et Christ.

Avec ce résultat, le Aîné reste à quatre points et le À. Pulpileño obtient neuf points après avoir remporté le match.

Le lendemain de la deuxième RFEF, le Aîné jouera contre lui À. j’ai soulevé loin de chez eux, tandis que le À. Pulpileño affrontera dans son stade contre Hercule.

Fiche techniqueAîné :Vallejo, Danese (Pedro Capó, min.79), Eliseo, Redru, Etxeberría, Paco Fernández (Rodríguez, min.59), Pablo, Ortuño, Sabater (Musa, min.59), Salinas (Albert Ramis, min.71) et Aarón (Sanchez, min.71)À. Pulpiléen :Héctor Pizana, Fran Martínez, Rubén Primo, Nacho Ruiz, Ardil (Emilio Iglesias, min.46), Diego, Juanra, Peli (Borja Garcia, min.40), Cristo (Pablo Aguilera, min.72), Areso et Cristo MartínStade:Municipalité Nuevo Pepico AmatButs:Cristo (0-1, min. 20), Cristo (0-2, min. 56) et Nacho Ruiz (0-3, min. 80)