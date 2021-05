L’At. Pulpileño remporte la victoire contre le Racing Murcia (1-0)

09/05/2021 à 22:22 CEST

le À. Pulpileño a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Courses ce dimanche dans le Saint Miguel. le À. Pulpileño est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 dans le dernier duel tenu contre le Mar Menor. Du côté des visiteurs, le Racing Murcie a récolté un nul nul contre le Real Murcie B, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition et a eu une série de trois nuls consécutifs. Après le match, l’équipe pulpileño est deuxième, tandis que le Courses il est sixième après la fin du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe Pulpilean, qui a créé sa lumière avec un objectif de Christ à 59 minutes, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 1-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du À. Pulpileño a donné accès à Récolter, Juanan Oui Albert pour Sanchez, Samu Oui Christ, Pendant ce temps, il Courses a donné accès à Javi salero, Chupi Oui Carlos Alvarez pour Ivan Saragosse, John Préface Oui Salazar.

L’arbitre a donné un carton jaune à Christ Oui Juanra par l’équipe locale déjà John Préface, Nico, Salazar, Fran Moreno, Arches, Drenthe, Chupi Oui Monty par l’équipe pachequero.

Pour le moment, le À. Pulpileño il obtient 51 points et le Courses avec 43 points.

Le lendemain de la compétition, le À. Pulpileño jouera contre lui Carthagène B à la maison, tandis que le Racing Murcie affrontera dans sa querelle contre le Aigles.

Fiche techniqueÀ. Pulpilean:Héctor Pizana, Mario, Rubén Primo, José Manuel, Samu (Juanan, min.74), Diego, Sanchez (Zafra, min.61), Juanra, Cristo (Albert, min.87), Garrido et RubioCourse de Murcie:Simón Ballester, Iván Zaragoza (Javi Salero, min 40), Monty, Drenthe, Manolo, Fran Moreno, Juan Prefacio (Chupi, min 73), Cristo Martín, Arcas, Nico et Salazar (Carlos Álvarez, min 86)Stade:Saint MiguelButs:Le Christ (1-0, min. 59)