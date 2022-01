Lata Mangeshkar hospitalisée avec Covid, la famille dit que les symptômes sont légers

Le vétéran de 92 ans a été admis aux soins intensifs de l’hôpital Breach Candy dans le sud de Mumbai il y a deux jours.

La chanteuse légendaire Lata Mangeshkar a été testée positive au COVID-19 avec des symptômes bénins et suit un traitement dans un hôpital de la ville, a déclaré mardi sa nièce. Le vétéran de 92 ans, également connu sous le nom de Nightingale of India, a été admis aux soins intensifs de l’hôpital Breach Candy dans le sud de Mumbai il y a deux jours.

«Elle est légèrement positive au COVID. Compte tenu de son âge, les médecins nous ont conseillé qu’elle devrait être aux soins intensifs car elle nécessite des soins constants. Et nous ne pouvons pas prendre de risque. En tant que famille, nous voulons le meilleur et voulons nous assurer qu’elle bénéficie de soins 24h/24 et 7j/7 », a déclaré à PTI la nièce de Mageshkar, Rachna Shah.

« Elle ira bien. Mais elle va prendre du temps à cause de son âge. Et aussi, COVID-19 prend sept jours », a-t-elle ajouté.

En novembre 2019, Mangeshkar a été admise dans le même hôpital après s’être plainte de difficultés respiratoires et avoir reçu un diagnostic de pneumonie. Elle a été libérée après 28 jours.

Mangeshkar a commencé sa carrière à l’âge de 13 ans en 1942 et a chanté plus de 30 000 chansons dans plusieurs langues indiennes au cours d’une carrière de plus de sept décennies. Certains de ses morceaux les plus appréciés sont ‘Ajeeb dastan hai ye’, ‘Pyar kiya to darna kya’, ‘Neela asman so gaya’ et ‘Tere liye’.

Considérée comme l’une des plus grandes chanteuses du cinéma indien, Mangeshkar a reçu le Bharat Ratna, la plus haute distinction civile indienne, en 2001. Elle est également récipiendaire de plusieurs autres prix, dont le Padma Bhushan, le Padma Vibhushan et le Dada Saheb Phalke Award, et plusieurs prix nationaux Prix ​​du cinéma.

Selon la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), Mumbai a signalé lundi 13 648 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre d’infections de la ville à 9 28 220.

