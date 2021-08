L’Atalanta a battu Torino 1-2 à l’Estadio Olímpico Grande Torino

21/08/2021 à 22:46 CEST

Le Atalante obtenu une victoire contre lui Turin 1-2 lors de leur premier match de Serie A, qui s’est déroulé ce samedi au Stade Olympique Grande Torino. Après le match, l’équipe de bergamasco est quatrième avec trois points à la fin du match et le Turin XVIIIe sans points dans la case après le duel.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Atalante, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Luis Muriel à la 6e minute, clôturant ainsi la première période avec un 0-1 au tableau d’affichage.

En deuxième mi-temps, il a marqué un but Turin, qui a mis les tables avec un objectif de Andrea Belotti à la minute 79. Mais plus tard, l’équipe de Bergame a pris l’avantage grâce à un but de Roberto piccoli peu avant la fin, plus précisément en 90, concluant le duel avec un résultat final de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Turin a donné accès à Thomas Rincón, Andrea Belotti, Armando Izzo et Simone Verdi pour Sasa lukic, Antonio Sanabria, Bremer et Marko pjaca, Pendant ce temps, il Atalante a donné accès à Sam Lamers, Alexeï Miranchuk, Giuseppe Pezzella, Matteo lovato et Roberto piccoli pour Luis Muriel, Josip Ilicic, Ruslan Malinovskiy, Merih Demiral et Robin Gosens.

L’arbitre a décidé de mettre en garde quatre joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Thomas Rincón et Bremer et par le Atalante admonesté Merih Demiral et Juan Musso.

Le deuxième jour le Turin jouera contre Fiorentina loin de chez soi et le Atalante jouera son match contre lui Bologne dans leur stade.

Fiche techniqueTurin :Juan Musso, Berat Djimsiti, José Luis Palomino, Merih Demiral, Joakim Maehle, Ruslan Malinovskiy, Mario Pasalic, Robin Gosens, Josip Ilicic, Matteo Pessina et Luis MurielAtalante :Vanja Milinkovic-Savic, Koffi Djidji, Bremer, Ricardo Rodríguez, Wilfried Stéphane Singo, Karol Linetty, Rolando Mandragora, Ola Aina, Marko Pjaca, Antonio Sanabria et Sasa LukicStade:Stade Olympique Grande TorinoButs:Luis Muriel (0-1, min. 6), Andrea Belotti (1-1, min. 79) et Roberto Piccoli (1-2, min. 90)