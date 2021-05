L’Atalanta accueille Benevento lors de la trente-sixième journée

11/05/2021 à 20:49 CEST

Mercredi prochain à 20h45 se jouera le match de la trente-sixième journée de Serie A, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Atalanta et à Bénévent dans le Stade Gewiss.

le Atalanta a l’intention d’ajouter une victoire au trente-sixième jour après avoir remporté le Parme dans le Ennio Tardini 2-5, avec des buts de Aleksey Miranchuk, Luis Muriel, Ruslan Malinovskiy Oui Matteo pessina. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 21 des 35 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 84 buts en faveur et 42 contre.

Du côté des visiteurs, le Bénévent a subi une défaite à la Cagliari dans le dernier match (1-3), de sorte qu’une victoire contre le Atalanta cela l’aiderait à améliorer son bilan dans le tournoi. À ce jour, sur les 35 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté sept avec un bilan de 38 buts marqués contre 71 encaissés.

En ce qui concerne les performances de la maison, le Atalanta Il a gagné 11 fois, a été battu trois fois et a fait match nul trois fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. À la maison, le Bénévent Il a gagné cinq fois et perdu huit fois en 17 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Atalanta pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Gewiss, en fait, les chiffres montrent une victoire en faveur de la Atalanta. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans cette compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminé par un score de 1-4 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de 41 points. le Atalanta Il arrive au meeting avec 72 points dans son casier et occupe la deuxième place avant le match. Quant à son rival, le Bénévent, est en dix-huitième position avec 31 points.