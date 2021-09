L’Atalanta ajoute trois points après avoir battu Sassuolo 2-1

21/09/2021 à 22:47 CEST

Les Atalante gagné 2-1 contre Sassuolo lors de la réunion qui s’est tenue ce mardi dans le Stade Gewiss. Les Atalante est venu au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 0-1 sur le Salerne. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sassuolo perdu par un résultat de 0-1 lors du duel précédent contre le Turin. Avec cette défaite, le Sassuolo a été placé en douzième position à la fin du match, tandis que le Atalante est quatrième.

La première partie de la rencontre a commencé de façon favorable pour lui Atalante, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Robin Gosens dès le début du duel, à la troisième minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale s’est accru grâce à un but de Davide Zappacosta à la 37e minute qui a établi le 2-0. Mais plus tard le Sassuolo approché au tableau de bord grâce au succès de Domenico Berardi près de la conclusion, à 44, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 2-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 2-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Atalante ils sont entrés du banc Josip Ilicic, Giuseppe Pezzella, Joakim maehle, Mario Pasalic et Roberto piccoli remplacement Ruslan Malinovskiy, Robin Gosens, Davide Zappacosta, Matteo Pessina et Duvan Zapata, tandis que les changements par le Sassuolo Ils étaient Abdou Harroui, Giacomo Raspadori, Philippe Djuricic, Maxime Lopez et Gianluca scamacca, qui est entré par Francesco Magnanelli, Jérémie Boga, Hamed Junior Traoré, Davide Frattesi et Grégoire defrel.

L’arbitre a donné un carton jaune à Ruslan Malinovskiy et Giuseppe Pezzella par l’équipe locale déjà Gian Marco Ferrari et Maxime Lopez par l’équipe reggiani.

Avec ce résultat, le Atalante monte à 10 points et reste dans la place d’entrée de la Ligue des Champions et le Sassuolo continue avec quatre points.

Lors du prochain match de Serie A, le Atalante jouera contre lui Inter loin de chez soi et le Sassuolo affrontera le Salerne.

Fiche techniqueAtalante :Juan Musso, Rafael Toloi, Merih Demiral, Berat Djimsiti, Davide Zappacosta (Joakim Maehle, min.69), Teun Koopmeiners, Marten De Roon, Robin Gosens (Giuseppe Pezzella, min.69), Duván Zapata (Roberto Piccoli, min.84 ), Ruslan Malinovskiy (Josip Ilicic, min.63) et Matteo Pessina (Mario Pasalic, min.84)Sassuolo :Andrea Consigli, Mert Muldur, Gian Marco Ferrari, Kaan Ayhan, Giorgos Kyriakopoulos, Domenico Berardi, Hamed Junior Traoré (Filip Djuricic, min.67), Davide Frattesi (Maxime Lopez, min.82), Francesco Magnanelli (Abdou Harroui, min. 60), Jérémie Boga (Giacomo Raspadori, min. 60) et Grégoire Defrel (Gianluca Scamacca, min.82)Stade:Stade GewissButs:Robin Gosens (1-0, min. 3), Davide Zappacosta (2-0, min. 37) et Domenico Berardi (2-1, min. 44)