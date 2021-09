L’Atalanta bat La Salernitana et obtient les trois points (0-1)

18/09/2021 à 22:46 CEST

Les Atalante a remporté 0-1 le match disputé ce samedi dans le Stade d’Arechi. La Salerne Il a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Turin par un score de 4-0 et en ce moment avait une séquence de trois défaites consécutives. Du côté de l’équipe visiteuse, le Atalante ils ont été battus par 1-2 dans le dernier match qu’ils ont joué contre le Fiorentina. Avec ce bon résultat, l’équipe de Bergame est septième, tandis que la Salerne Il est vingtième en fin de partie.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Après la moitié du duel, en seconde période est venu le but de l’équipe de bergamasco, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Duvan Zapata à 75 minutes, terminant ainsi le match avec le résultat de 0-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part du Salerne ils sont entrés du banc Joël obi, Pawel Jaroszynski, Federico Bonazzoli, Luka Bogdan et Siméon Nwankwo remplacement Franck Ribéry, Luca ranieri, Cédric Gondo, Riccardo Gagliolo et Milan durique, tandis que les changements par le Atalante Ils étaient Berat Djimsiti, Josip Ilicic, Teun Koopmeiners, Davide Zappacosta et Giuseppe Pezzella, qui est entré par Merih Demiral, Alexeï Miranchuk, Mario Pasalic, Ruslan Malinovskiy et Robin Gosens.

L’arbitre a décidé de mettre en garde huit joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Milan durique, Luca ranieri, Joël obi et Pawel Jaroszynski et par le Atalante admonesté Joakim maehle, Rafael Toloi, Merih Demiral et Ruslan Malinovskiy.

Avec ce résultat, le Salerne se retrouve avec zéro point et le Atalante il monte à sept points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief : le Salerne sera mesuré avec le Hellas Vérone et le Atalante jouera contre lui Sassuolo.

Fiche techniqueSalerne :Vid Belec, Riccardo Gagliolo (Luka Bogdan, min.68), Stefan Strandberg, Norbert Gyomber, Wajdi Kechrida, Lassana Colulibaly, Luca Ranieri (Pawel Jaroszynski, min.61), Mamadou Coulibaly, Franck Ribéry (Joel Obi, min.46) , Milan Duric (Simeon Nwankwo, min.74) et Cedric Gondo (Federico Bonazzoli, min.61)Atalante :Juan Musso, Rafael Toloi, José Luis Palomino, Merih Demiral (Berat Djimsiti, min.46), Joakim Maehle, Mario Pasalic (Teun Koopmeiners, min.46), Remo Freuler, Robin Gosens (Giuseppe Pezzella, min.90), Aleksey Miranchuk (Josip Ilicic, min.46), Duván Zapata et Ruslan Malinovskiy (Davide Zappacosta, min.58)Stade:Stade d’ArechiButs:Duván Zapata (0-1, min. 75)