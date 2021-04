L’Atalanta gagne 5-0 contre Bologne

25/04/2021 à 22:48 CEST

le Atalanta consolidé une grande victoire après avoir battu 5-0 à Bologne pendant le match joué dans le Stade Gewiss ce dimanche. le Atalanta Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le AS Roma. Du côté des visiteurs, le Bologne a récolté une égalité à un contre le Turin, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble de Bergame est deuxième, tandis que le Bologne il est le douzième après la fin du duel.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Atalanta, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Gewiss grâce à un objectif de Ruslan Malinovskiy en minute 22. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe locale, qui s’est distancée en le rendant 2-0 au moyen d’une pénalité maximale de Luis Muriel peu de temps avant la fin, plus précisément en 44. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe bergamasco, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Remo Freuler dans la minute 57. Par la suite, l’équipe locale a marqué, augmentant les distances avec un but de Duvan Zapata en minute 59. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Atalanta, qui a augmenté les différences établissant le 5-0 grâce à un but de Aleksey Miranchuk à la minute 73, concluant le duel avec un score final de 5-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Aleksey Miranchuk, Matteo pessina, Josip Ilicic, Mattia Caldara Oui Sam Lammers remplacer Luis Muriel, Remo Freuler, Ruslan Malinovskiy, Rafael Toloi Oui Duvan Zapata, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Emanuel Vignato, Andri Fannar Baldursson, Ibrahima Mbaye, Riccardo Orsolini Oui Andrea Poli, qui est entré par Lorenzo De Silvestri, Roberto Soriano, Mattias Svanberg, Andreas Olsen Oui Muse Barrow.

L’arbitre a montré un carton jaune à Bologne (Danilo). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a provoqué l’expulsion de Jerdy Schouten. Au contraire, l’équipe locale a laissé le duel propre.

Avec ce bon affichage, le Atalanta il monte à 68 points en Serie A et se place à la deuxième place du tableau, au lieu d’accéder à la Ligue des champions. Pour sa part, Bologne il reste avec 38 points avec lesquels il a atteint ce trente-troisième jour.

Le lendemain, l’équipe bergamasco jouera à l’extérieur contre Sassuolo, Pendant ce temps, il Bologne cherchera la victoire à domicile contre Fiorentina.

Fiche techniqueAtalanta:Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri, Adama Soumaoro, Danilo, Valentin Antov, Andreas Olsen, Roberto Soriano, Mattias Svanberg, Jerdy Schouten, Musa Barrow et Rodrigo Sebastián PalacioBologne:Pierluigi Gollini, Berat Djimsiti, Rafael Toloi, Cristian Romero, Hans Hateboer, Marten De Roon, Remo Freuler, Joakim Maehle, Luis Muriel, Ruslan Malinovskiy et Duván ZapataStade:Stade GewissButs:Ruslan Malinovskiy (1-0, min.22), Luis Muriel (2-0, min.44), Remo Freuler (3-0, min.57), Duván Zapata (4-0, min.59) et Aleksey Miranchuk (5-0, min. 73)