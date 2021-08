L’Atalanta a été l’une des équipes les plus chaudes d’Italie au cours des deux dernières saisons. Tournant généralement autour du milieu de tableau, l’équipe de Bergame a apporté la chaleur avec une intensité défensive et un flair offensif pour se frayer un chemin dans les quatre premiers et se qualifier régulièrement pour la Ligue des champions. Garder ce genre de rythme pour une équipe de leur taille est rare, mais l’Atalanta est à nouveau prête pour une autre saison solide sous la direction de Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta prête pour une autre saison passionnante

Transferts sortants

Les équipes de la taille d’Atalanta déclinent généralement en raison des transferts. Les joueurs brillent et se déplacent vers d’autres clubs traditionnellement « plus grands ». L’Atalanta en a eu un peu cette saison, mais pas de manière très préjudiciable.

Le plus gros transfert est celui de Cristian Romero, qui fait désormais partie de Tottenham Hotspur. Le jeune défenseur central argentin est une force en défense et a été la clé de l’Atalanta la saison dernière. Tottenham a fait venir un joueur capable de relever n’importe quel défi et prêt à le relever en raison à la fois de sa ténacité et de son intelligence. Il nous manquera au stade Gewiss.

La deuxième défaite a été le gardien Pierluigi Gollini. Comme Romero, il a également déménagé à Tottenham. Il a commencé la majeure partie des matchs de championnat de l’Atalanta la saison dernière, apparaissant dans 25 matchs.

Ce sont les deux principales défaites de l’Atalanta, mais elles ont bien récupéré.

Transferts en

Pour remplacer Romero, l’Atalanta a fait venir Merih Demiral de la Juventus. Bien qu’il ait passé une partie des deux dernières années à l’écart des blessures, l’international turc est une force avec laquelle il faut compter. Au sommet de sa forme et en bonne santé, Demiral est un fantastique défenseur central capable d’arrêter les meilleurs attaquants. Les joueurs ont également tendance à se mettre en forme assez rapidement sous Gasperini, et cela peut certainement être le cas avec Demiral. Il formera un excellent doublé avec Rafael Toloi.

Le jeune Matteo Lovato a également été amené à renforcer la profondeur du défenseur central après une solide saison avec Hellas Verona.

Juan Musso arrive pour remplacer Gollini. Musso joue à l’Udinese depuis quelques années maintenant, mais bon nombre de ses performances sont passées inaperçues en raison de la qualité globale de son équipe. Sur le papier, c’était un excellent remplacement, car beaucoup pourraient prétendre que Musso possède plus de talent. Le déménagement a été effectué rapidement par l’Atalanta et profitera grandement à l’équipe.

L’équipe Atalanta et ses attentes

En dehors des transferts susmentionnés, Atalanta a conservé la grande majorité de son noyau.

Il s’agit notamment de stars de la Serie A telles que Duvan Zapata (qu’Atalanta n’a pas l’intention de vendre), Luis Muriel, Robin Gosens, Ruslan Malinovskyi (leader des passes décisives de la Serie A pour la saison 2020/21), Remo Freuler, Marten de Roon, etc. . Josip Ilicic était sur le point de partir, mais il semble également qu’il va rester.

Dans l’ensemble, l’équipe n’est pas trop différente de la saison dernière. L’Atalanta a terminé troisième. Un jeu d’attaque robuste sera à nouveau la clé. L’équipe de Gasperini joue avec toutes les armes à feu, et Atalanta en est l’incarnation complète. Attendez-vous à ce qu’ils mènent à nouveau la Serie A au chapitre des buts, tout en se battant farouchement pour une autre place parmi les quatre premiers. Après avoir connu la Ligue des champions la saison dernière, ils pourraient également pousser pour une autre manche.

Bien que la Juventus ait déçu en Serie A la saison dernière, c’est toujours l’équipe à battre. L’Inter Milan a remporté le Scudetto, mais a été décimé ce mercato. L’AC Milan, cependant, semble assez amélioré. L’Atalanta appartient probablement à la catégorie comprenant Naples, Rome et la Lazio, mais devrait mener ce peloton dans la chasse aux quatre premiers.

