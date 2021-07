L’Atalanta reconnaît qu’elle a de nombreuses offres pour Romero

20/07/2021 à 16h54 CEST

Le PDG d’Atalanta, Luca Percassi a reconnu ce mardi que de nombreux clubs ont manifesté leur intérêt par le joueur romero chrétienParmi eux, le club du Barça.

On dit qu’après le départ éventuel de Samuel Umititi et Clément Lenglet du Barça, le club du Barça s’est concentré sur la recherche d’un autre défenseur central et l’élu serait Cristian Romero. Si le Barça obtenait cette signature, ce serait un joueur qui apporterait du talent et de la jeunesse à l’équipe.

“Le principe que nous avons suivi au cours de ces années est que les ventes doivent nous renforcer et non nous affaiblir. Il est évident que Cristian a connu une saison extraordinaire, il a été récompensé comme le meilleur défenseur de Serie A. C’est normal qu’il y ait de l’intérêt& rdquor;, a déclaré Percassi lors d’une conférence de presse, organisée pour présenter le nouveau kit pour la saison 2021-2022.

Romero, 23 ans, a rejoint le club en prêt de la Juventus l’année dernière et, pendant son séjour à l’Atalanta, Il était le protagoniste de pièces de théâtre de haut niveau et a même apporté une contribution décisive à la troisième position du club de Bergame. “A l’Atalanta, il a trouvé une place qui lui a permis de grandir et de jouer la Ligue des champions et la Copa América en tant que titulaire. L’offre doit être adaptée à la valeur du joueur& rdquor;, a précisé le PDG de l’équipe ‘bergamasco’.

Atalanta a récemment exercé son option d’achat définitive pour un montant avoisinant les 20 millions. Actuellement, sa valeur marchande est de 35 millions euros selon « Transfermarkt », bien qu’il soit dit que le club italien ne laissera pas le joueur sortir pour moins de soixante millions.

Tout indique que le Barça ne serait pas le seul intéressé par le joueur, Tottenham Je ferais une offre pour la centrale, offrant même un troc avec le Colombien Davinson Sánchez.