L’Atalanta s’intéresse à Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach

L’Atalanta a noué des contacts initiaux avec le milieu de terrain défensif du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria, selon Gianluca Di Marzio. L’international suisse est dans la dernière année de son contrat et chercherait à quitter le club allemand.

Atalanta établit des premiers contacts avec le Borussia Mönchengladbach pour Denis Zakaria

Denis Zakaria est dans la dernière année de son contrat

Denis Zakaria est le dernier joueur lié à un transfert du côté italien d’Atlanta. La Dea souhaite ajouter le milieu de terrain défensif de 24 ans à son équipe et aurait pris contact avec le Borussia Mönchengladbach. Zakaria serait également l’une des cibles de l’Inter Milan, mais les difficultés financières des Nerazzuri risquent d’entraver toute possibilité de recruter le milieu de terrain suisse.

L’Atalanta cherche à ajouter le milieu de terrain comme troisième recrue de la saison après Juan Musso et Merih Demiral. Avec l’Atalanta impliqué dans la Serie A, la Coppa Italia et la Ligue des champions, ils souhaitent renforcer leur milieu de terrain avant le calendrier chargé.

La carrière de Zakaria jusqu’à présent

Denis Zakaria a commencé sa carrière professionnelle dans son pays natal, la Suisse. Le milieu de terrain a rejoint Servette à l’âge de huit ans et a progressé dans leur académie des jeunes. Il a fait ses débuts professionnels en 2015 et a terminé la saison avec six apparitions et deux buts. Le milieu de terrain a attiré l’attention des géants suisses du BSC Young Boys et a rejoint le club en 2015.

Il a passé deux saisons avec les Young Boys, faisant 67 apparitions et marquant deux buts pour le club avant de rejoindre le Borussia Mönchengladbach en 2017. Le milieu de terrain défensif est un pilier depuis son déménagement. Il a disputé plus de 128 matches avec le club et compte neuf buts à son actif au cours des quatre dernières saisons.

Zakaria est également un international suisse et a fait ses débuts en 2016. Le milieu de terrain a disputé 34 matches avec l’équipe nationale et compte trois buts à son actif. Il faisait également partie de l’équipe de Suisse qui a joué dans le tournoi Euro 2020 récemment conclu.

Photo principale

Intégrer à partir de .