Un forfait spécial rendant hommage à la fin ÉGLISE EN MÉTAL chanteur Mike Howe est maintenant disponible en pré-commande sur le site Web de Rat Pak Records. Les « In Memoriam (Se souvenir de Mike Howe) » Le livret commémoratif et la chemise hommage ne seront disponibles que pendant une courte période, donc si vous en voulez un, assurez-vous de commander le plus tôt possible.

ÉGLISE EN MÉTAL guitariste Kurdt Vanderhoof a annoncé la disponibilité du package dans une publication sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée (mardi 2 novembre). Il a écrit : « Beaucoup d’entre vous ont demandé s’il y aurait un Mike Howe livret et chemise commémoratifs, cela a pris du temps, mais le voici. Chapeau au propriétaire de Rat Pak Records pour avoir réuni cet incroyable livre hommage de 60 pages et ensemble de chemises pour Mike. C’est pour le moins très classe ! Il n’y en aura que 500 imprimés, donc si vous en voulez un, n’attendez pas. »

Howe a été retrouvé mort à son domicile à Eureka, en Californie, le 26 juillet. Selon TMZ, HoweLa cause officielle du décès a été déterminée comme étant l’asphyxie due à la pendaison. Un porte-parole du département du shérif du comté de Humboldt a déclaré que les autorités du site appelaient cela un suicide. Il n’avait que 55 ans.

TMZ a déclaré que les flics d’Eureka avaient reçu un appel juste après 10 heures du matin pour signaler un décès inattendu dans une maison. Au moment où les députés sont arrivés, ils ont trouvé Howe mort sur les lieux.

Selon la police, les drogues et l’alcool ne seraient pas des facteurs du décès et aucune substance contrôlée ou attirail n’a été trouvé sur les lieux.

Quatre jours après Howela mort de, les membres survivants de ÉGLISE EN MÉTAL a partagé une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle ils attribuaient son suicide au fait qu’il « a été victime d’un système de santé défaillant et par la suite empoisonné par le venin de Big Pharma », un terme qui désigne collectivement l’industrie pharmaceutique mondiale. « En bref et en substance, il est devenu la proie du vrai » Fake Healer « . »

ÉGLISE EN MÉTALLa déclaration de a été rapidement accueillie par les critiques de certains des fans du groupe qui ont estimé que l’acte de métal de longue date utilisait Howesa mort comme plate-forme pour affirmer ses opinions politiques. Par conséquent, ÉGLISE EN MÉTAL a retiré son message d’origine des médias sociaux et l’a remplacé par une version révisée, dans laquelle les musiciens ont déclaré qu’ils ne faisaient » en aucun cas, aucune forme ni aucune référence à quoi que ce soit en rapport avec les vaccinations, le COVID ou la politique. Nous disions que notre frère souffrait et alors qu’il cherchait des soins médicaux, les traitements qu’il utilisait ne le protégeaient pas », ont-ils écrit. « Sinon, il serait encore avec nous aujourd’hui.

Howe, qui a fait face ÉGLISE EN MÉTAL de 1988 à 1994, a officiellement rejoint le groupe en avril 2015.

Avant de rejoindre ÉGLISE EN MÉTAL il y a plus de trois décennies, Howe a passé deux ans à la tête d’un groupe de metal californien HÉRÉTIQUE.

Les retrouvailles entre Mike et ÉGLISE EN MÉTAL a été mis en branle en juillet 2014 lorsque Mike a commencé à travailler avec le guitariste Kurdt Vanderhoof sur un projet parallèle kurde se formait avec Nigel Glockler de SAXON. A travers ces premières conversations, kurde convaincu Mike pour finalement revenir à ÉGLISE EN MÉTAL. L’idée était de voir s’ils pouvaient retrouver une partie de la magie des trois albums ÉGLISE EN MÉTAL sorti à la fin des années 80 : « Le facteur humain », « Bénédiction déguisée » et « Tenir dans la balance ». Parmi ces sessions, celles de 2016 « XI » est né et a capturé le son qui a fait du groupe le favori des fans dans les années 80 et l’a mélangé avec un nouveau son revigoré.

ÉGLISE EN MÉTALla dernière version de était « De la voûte », arrivé en avril 2020 via Rat Pak Records. L’effort était un album de compilation en édition spéciale qui comprenait 14 chansons inédites de la Howe ère, y compris quatre pistes de studio nouvellement enregistrées, parmi lesquelles un remaniement du classique préféré des fans du groupe « Conducteur ».

Howe n’est pas le premier chanteur de ÉGLISE EN MÉTAL mourir. David Wayne est décédé en mai 2005 des suites d’un accident de voiture. Il avait 47 ans.

Wayne chanté sur ÉGLISE EN MÉTALles deux premiers classiques de (1984) « Église de métal » et les années 1986 « L’obscurité ») avant de quitter le groupe et d’être remplacé par Howe.



