L’atelier de réparation : les téléspectateurs en larmes devant la poupée qui marche pendant l’enfance de l’invité

L’invitée Maureen est restée émue, ainsi que de nombreux téléspectateurs de The Repair Shop, après que l’équipe a fait un effort supplémentaire pour réparer sa poupée ambulante Suzie à son ancienne gloire.

Le Repair Shop a ouvert ses portes à Noël pour remonter le moral de tous dans un spécial festif typiquement chaleureux du salon.

Maureen a raconté l’histoire difficile de la façon dont elle a contracté la polio alors qu’elle n’avait que deux ans et a été forcée de se mettre en quarantaine loin de ses parents.

Sa poupée ambulante Suzie, qui lui a été offerte à Noël 1950, l’a aidée à se remettre de la maladie, car elle a été encouragée à faire à nouveau des pas après que les muscles de ses jambes se soient détériorés.

Maureen est tombée malade pendant ses vacances sur l’île de Cumbrae, mais a dû être emmenée sur le continent sur un bateau de pêcheur pour être hospitalisée.

« Il n’y avait pas d’hôpitaux sur l’île qui convenaient parce que vous deviez mettre en quarantaine », a déclaré Maureen, expliquant que ses parents n’étaient pas autorisés à l’accompagner, laissant l’hôte Jay Blades sous le choc.

Maureen a apporté sa poupée Suzie, à qui elle a été offerte en 1950 (Photo: BBC)

«C’était une maladie mortelle, elle paralysait les enfants et pire, alors nous avons été mis en quarantaine, nous n’avons pu avoir de visiteurs du tout.

« Ma mère a dit qu’en voyant le bateau partir avec moi, me reverrait-elle et si elle le faisait dans quel état serais-je ? » Maureen leur a dit.

Après avoir laissé sa poupée bien-aimée à l’équipe, Amanda et Julie ont travaillé leur magie, avec leur collègue Steve qui a réussi à faire fonctionner le mécanisme pour que Suzie puisse marcher à nouveau.

Le couple avait hâte de revoir Suzie (Photo: BBC)

Lorsque Maureen et son mari John sont revenus, ils ont été impressionnés par le travail acharné qui avait été consacré à la réparation de la poupée.

« Oh wow », a déclaré la propriétaire, faisant un signe d’approbation à son précieux objet.

Elle a ajouté: « Des souvenirs heureux et heureux. Magnifique, merci », avant que l’équipe ne demande : « Voulez-vous la voir marcher ? »

« Peut-elle marcher ? Peut-elle?’ Maureen a répondu légèrement déconcertée, alors qu’elle testait pour voir si la poupée le pouvait, ce qui en effet était capable de le faire.

Maureen ne pouvait pas croire que sa poupée était capable de marcher à nouveau (Photo: BBC)

‘Merci Steve, je ne savais pas qu’elle pouvait recommencer, c’est une étape à la fois.

« C’est beau, elle sera protégée et descendra maintenant dans le reste de la famille, elle a encore quelques années en elle! »

Il n’y avait pas beaucoup d’yeux secs dans la maison, car les téléspectateurs ont pleuré en voyant les retrouvailles émotionnelles.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: « Je ne pleure pas sur #TheRepairShop, vous l’êtes! »

Quelqu’un d’autre a fait la remarque : » Comme c’est incroyable l’atelier de réparation. Donc émouvant. #therepairshop #bbcone », avec un autre fan en écho : « @TheRepairShop me reçoit à chaque fois Ces gens sont incroyables #therepairshop.

« La réaction de cette dame à sa poupée était magnifique #therepairshop », a ajouté un autre.





S’exprimant après son retour à l’atelier, Maureen a déclaré aux caméras: » Cela m’a ramené pour la première fois à ce Noël de 1950 lorsque je l’ai vue pour la première fois et l’émotion, la joie et l’émerveillement de la voir me sont revenus.

« Pour la revoir telle qu’elle est absolument merveilleuse, ils ont fait un miracle. »

L’atelier de réparation est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

