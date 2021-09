L’atelier Golden Rock Railway des chemins de fer indiens remporte le 22e prix national d’excellence en matière d’efficacité énergétique

Jusqu’à présent, l’atelier GOC des chemins de fer indiens a remporté le prix prestigieux à deux reprises.

La grande réussite des chemins de fer indiens en matière d’efficacité énergétique ! Récemment, le Golden Rock Railway Workshop (GOC) à Tiruchchirappalli, sous la direction de Southern Railways, a remporté le 22e prix national d’excellence en gestion de l’énergie de la Confédération de l’industrie indienne (CII). Selon un communiqué publié par Southern Railways, GOC Workshop est le seul atelier du réseau Indian Railways à avoir reçu le prix de CII cette année pour l’adoption et la mise en œuvre de diverses mesures de conservation de l’énergie. Jusqu’à présent, l’atelier GOC des chemins de fer indiens a remporté le prestigieux prix à deux reprises.

Institués par CII, le but des prix nationaux d’excellence en gestion de l’énergie est de catalyser des pratiques importantes et innovantes dans le secteur de l’efficacité énergétique, a déclaré Southern Railways. Cet événement annuel est organisé par CII pour reconnaître et récompenser l’excellence dans la gestion de l’énergie parmi le secteur industriel et les ateliers des chemins de fer indiens à travers le pays, ainsi que pour faciliter le partage d’informations sur les meilleures pratiques et technologies. Le GOC, âgé de 60 ans, a adopté les meilleures technologies et pratiques de conservation de l’énergie, qui sont les suivantes :

Malgré les défis du verrouillage de Covid-19, l’atelier a augmenté sa production de 19,42 % Les mesures de conservation de l’énergie ont permis de réduire la consommation d’énergie électrique et thermique de 25,6 % Machines. En outre, le système de surveillance a également été installé dans un autocar à 3 niveaux AC, fonctionnant maintenant dans le râteau Trichy-Howrah Express. À l’intérieur de l’atelier, deux jardins MIYAWAKI ont été développés comprenant 4000 gaules dont 500 gaules de bambous BheemaAu cours de l’année, le l’atelier a réalisé une réduction de 28,87 pour cent de l’empreinte carbone. L’économie d’énergie, dans le mouvement des bogies de voitures, a été réalisée jusqu’à 46 pour cent grâce au transport par chemin de fer plutôt que par route entre l’atelier et les divisions, ce qui a entraîné une réduction de 67 pour cent des émissions de CO2 également

