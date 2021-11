Latent View Analytics fait une liste stellaire; le cours de l’action zoome de 169% sur le prix de l’introduction en bourse dès ses débuts

L’introduction en bourse de Rs 600 crore a été fortement sursouscrite par les investisseurs plus tôt ce mois-ci. (Photo : REUTERS)

Les actions de Latent View Analytics ont fait une cotation spectaculaire en bourse aujourd’hui, malgré le fait que les marchés dans l’ensemble soient sous l’emprise des ours. Les actions de la société se négociaient à 530 Rs par action, en hausse de 169,04 % ou 333 Rs chacune par rapport au prix d’introduction en bourse de 197 Rs par action. L’introduction en bourse de Rs 600 crore a été fortement sursouscrite par les investisseurs plus tôt ce mois-ci, la souscription globale de l’émission atteignant 326,49 fois la taille de l’émission. Latent View est le premier script à faire ses débuts en bourse après la cotation épouvantable de Paytm à la fin de la semaine dernière. Lors de la cotation, les actions de Latent View avaient une capitalisation boursière de Rs 10 484 crore.

Vérifier le prix en direct : analyse de la vue latente

L’introduction en bourse de Latent View Analytics, basée à Chennai, a été souscrite 850 fois par des investisseurs non institutionnels (NII), tandis que des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) avaient soumissionné pour l’introduction en bourse 145 fois la partie réservée. La participation au détail a également été forte à 119 fois le quota réservé. L’introduction en bourse était un mélange d’une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 474 crore et d’une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants d’une valeur de Rs 126 crore. Après l’introduction en bourse, l’actionnariat du promoteur sera ramené à 68,11% contre 79,3% actuellement. La participation publique passera de 20,7 % à 31,89%.

En termes de valorisations, les analystes estiment que Latent View est à un prix raisonnable. « L’introduction en bourse est évaluée à 42,6 fois les bénéfices de l’exercice 21 et 43,7 fois les bénéfices annualisés de l’exercice 22, qui semblent être à un prix raisonnable. LVA déclare Happiest Minds Tech comme son homologue, qui se négocie à une valorisation exorbitante à 115 fois les bénéfices de l’exercice 21 », a déclaré Reliance Securities dans une note. La société de courtage avait une cote « s’abonner » à l’émission.

Les analystes de Choice Broking avaient souligné que Latent View était évalué à un prix inférieur à celui de ses pairs, mais les évaluations exigées étaient supérieures au multiple P/E du secteur. « Dans la fourchette de prix la plus élevée de Rs. 197, LVAL exige un multiple P/E de 42,8x, ce qui représente une remise importante par rapport à sa seule société comparable. Cependant, la valorisation demandée est supérieure au multiple P/E du secteur », ont-ils déclaré tout en épinglant une notation « s’abonner » à l’introduction en bourse.

