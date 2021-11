L’Ath. Paranaense s’habille à nouveau en bourreau de Flamengo

11/03/2021 à 00:20 CET

En moins d’une semaine l’Ath. Parananese a quitté Flamengo sans deux titres : mercredi, il l’a éliminé en demi-finale de la Copa do Brasil, avec un 0-3 retentissant à Maracana, et maintenant, avec un but dans le temps additionnel, il a forcé un match nul (2-2) avec lequel les Cariocas disent au revoir à votre options au Brasileirao.

La double ration de rencontres entre Mengao et Furacao a fini par avoir des composantes classiques. Et la tension a débordé dans le tunnel des vestiaires de l’Arena da Baixada avec les insultes et les reproches des deux délégations.

Flamengo a été beaucoup joué. Samedi, il a cassé une séquence de résultats négatifs et a battu At. Mineiro, qui est le leader, rentre dans la lutte pour le titre. Et, avant Ath. Paranaense, il affrontait le premier des deux matchs qu’il a encore en attente à cause d’un calendrier fou.

Gabigol a brisé sa sécheresse de neuf matchs et a ouvert 0-2 avec un doublé. Cependant, après la pause, l’équipe qu’il dirige Alberto Valentin Il devient le seigneur et le maître de la rencontre : il coupe les distances avec Kayzer, a vu un but refusé par la VAR et, à la 94e minute, dans un mauvais départ de Diego alves dans un coin, Bissoli marqué la finale 2-2. Flamengo aurait pu gagner, mais un dernier coup de Gustavo Henrique s’est écrasé contre la barre transversale.

L’équipe de Renato Portaluppi est dans une situation très difficile car ses derniers déboires l’ont empêché de se fier à ses propres résultats. Maintenant, il va remorquer. L’At. Mineiro, qui joue ce mercredi à domicile contre un Gremio dans la zone de relégation, a 7 points d’avance sur Palmeiras et 9 sur Flamengo, qui a encore un match en attente à jouer.