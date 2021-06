L’athlète EXATLON que sa femme gronde à la maison

in

Telemundo La Team Contendientes de la 5ème Saison d'Exatlon USA.

La cinquième saison d’EXATLON États-Unis continue de mesurer les forces dans les circuits que nuit après nuit se présentent entre l’équipe « Famosos » et l’équipe « Contendientes », et cette fois, avec une grande grâce, l’un des Chevaliers des Bleus, a qu’ils le grondent à la maison.

Andoni García a été interrogé par l’animateur de l’émission, Frederik Oldenburg, sur la comparaison des avantages de la deuxième saison avec la cinquième, et la décision du mannequin d’échanger la médaille du sauf-conduit contre de l’argent a été prise.

C’est là que, avec une grande honnêteté, Andoni a révélé que les dollars supplémentaires qu’il peut recevoir pour l’échange de son precea, empêcheront sa femme de le gronder à la maison.

“C’est une merveille. La vérité est qu’il n’y a pas de comparaison. Le fait de pouvoir changer une médaille pour 5 000 dollars est très cool, car cela tient compte de qui vous voyez comme rival, combien de médailles vous avez… la partie économique », a déclaré l’Espagnol.

« Parce que nous avons tous une vie à l’extérieur et nous avons tous nos dépenses, nos affaires. Alors, je continue avec le mien, je continuerais à le changer pour que ma femme ne me gronde pas à la maison. Espérons que nous pourrons faire avancer le circuit et décrocher la médaille », a conclu Andoni.

Le bleu, qui en dehors de la compétition s’est imposé comme un modèle reconnu, est heureux en mariage, et l’année dernière il a fait ses débuts en tant que père d’un petit garçon, qu’ils ont nommé Noah.

Ainsi, EXATLON continue de révéler plus de détails sur la vie personnelle des candidats, et après avoir avoué entre blague et grâce Andoni que sa femme tire ses oreilles pour des problèmes liés à l’argent, d’autres détails qui sont récemment devenus connus sur la réalité que les athlètes de Telemundo faire avec les passe-temps que tout le monde a.

Dans un clip amusant partagé sur la page officielle d’EXATLON, sur Telemundo, les participants cherchant à remporter la première place du concours, ont parlé des choses qui les identifient comme leur label.

« Un passe-temps que j’ai est que pendant que je prépare un plat ou que je cuisine sur la cuisinière, je dois faire la vaisselle, car je ne sais pas pourquoi je ne peux pas manger si elle se tournait pour voir la cuisine et toute la vaisselle était là. sale », a commenté Viviana Michel.

Dania Aguillón, de son côté, a ouvert sa malle d’intimité et a déclaré : « Pendant que je mange, je dois avoir trop de serviettes, car je ne vois pas mes mains sales, ni même quoi que ce soit. J’ai donc besoin de serviettes pour continuer à manger ».

Andoni García a été honnête en avertissant que : « Je ne peux pas voir un tableau de travers. Si je vais dans une maison et que je vois un tableau de travers, je dois le redresser ».

