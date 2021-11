L’athlète internationale Sheila Avilés, participera à la 35ème ascension et descente à Guanta

05/11/21 à 14:04 CET

Sport.es

L’athlète internationale Sheila Avilés a confirmé son participation à la 35ème ascension et descente à Guanta, course de montagne de 6 et 12 kilomètres qui sera organisée à Sentmenat (Barcelone) le le 5 décembre prochain, avec une limite de 700 inscrits.

L’athlète catalane participera aux 12 kilomètres étant l’un des meilleurs coureurs de montagne, avec diverses médailles dans des championnats internationaux. « Désireux de participer aux légendaires 12 kilomètres, puisque dans ses 35 éditions ce sera mes débuts dans ce test & rdquor; Commentaires de Sheila Avilés.

La course est organisé par La Sansi et c’est la huitième édition que cette société spécialisée dans les événements sportifs organise, avec la collaboration de la Conseil municipal de Sentmenat et Conseil provincial de Barcelone, faisant partie du calendrier de la Fédération catalane d’athlétisme et marquera pour la Ligue Championchip.

Le parcours sera mixte, asphalte et piste, avec peu de difficultés techniques et des pentes modérées, ce qui permettra de courir à un bon rythme et d’être accessible à tous les niveaux, surtout dans cette édition, qui pour la première fois aura une courte distance de 6 kilomètres.