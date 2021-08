L’athlète olympique Raven Saunders est le dernier à injecter de la politique dans les jeux de Toykyo

Le lanceur de poids médaillé d’argent américain Raven Saunders a fait une démonstration politique dimanche sur le podium des Jeux olympiques lors de la dernière manifestation aux Jeux de Tokyo.

Au cours de la séance de photos lors de sa cérémonie de remise des médailles, Saunders est descendue du podium, a levé les bras au-dessus de sa tête et a formé un “X” avec ses poignets.

“C’est le carrefour où se rencontrent toutes les personnes opprimées”, a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait sa protestation.

Saunders, qui est ouvertement gay, s’est souvent demandé si les Jeux olympiques pourraient être à la hauteur de la mission de diversité.

“Être moi. Ne pas s’excuser”, a-t-elle déclaré dans une conversation de grande envergure après sa deuxième place. “Pour montrer aux plus jeunes que peu importe le nombre de boîtes dans lesquelles ils essaient de vous mettre, vous pouvez être vous et vous pouvez l’accepter. Les gens ont essayé de me dire de ne pas faire de tatouages ​​et de piercings et tout ça. Mais regardez-moi maintenant, et Je m’éclate.”

Quelques instants après la protestation de Saunders, l’escrimeur américain Race Imboden a également été vu avec un X encerclé sur sa main alors qu’il montait sur le podium à un autre endroit après que l’équipe américaine de fleuret ait battu le Japon dans le match pour la médaille de bronze.

Raven Saunders, des États-Unis, pose avec sa médaille d’argent au lancer du poids féminin aux Jeux olympiques d’été de 2020, le dimanche 1er août 2021, à Tokyo, au Japon. (Photo AP/Francisco Seco)

La manifestation de Saunders intervient après qu’une poignée d’autres olympiens ont manifesté lors des jeux d’été, y compris des joueuses de l’équipe de football féminine américaine, qui se sont agenouillées pour protester contre le racisme et la discrimination avant un match avec la Suède le mois dernier.

“C’est une opportunité pour nous de continuer à utiliser nos voix et nos plateformes pour parler des choses qui nous affectent tous intimement de différentes manières”, a déclaré la joueuse Megan Rapinoe après leur défaite 3-0 contre la Suède.

Des footballeuses britanniques et chiliennes se sont également agenouillées avant un match le 21 juillet pour protester contre les inégalités raciales.

“En tant que groupe, nous étions convaincus que nous voulions montrer notre soutien aux personnes touchées par la discrimination et l’égalité”, a déclaré le capitaine britannique Steph Houghton. “C’était un moment de fierté parce que les joueurs chiliens ont également mis le genou à terre pour montrer à quel point nous sommes unis en tant que sport.”

Les joueuses de l’équipe féminine australienne de football ont également posé avec un drapeau autochtone et des bras liés le mois dernier tandis que leurs homologues néo-zélandaises se sont agenouillées en dernier pour protester contre le racisme.

Les actes de protestation interviennent après que le Comité international olympique a assoupli les règles interdisant les manifestations avant les Jeux olympiques de Tokyo, mais le chef du CIO, Thomas Bach, a ajouté que les athlètes ne pouvaient pas protester sur le stand des médailles.

« Le podium et les cérémonies de remise des médailles ne sont pas faits… pour une manifestation politique ou autre. Ils sont faits pour honorer les athlètes et les médaillés pour des réalisations sportives et non pour leur vie privée. [views]”, a déclaré Bach le mois dernier.

Il a menacé de sanctions les athlètes qui protestent sur le podium, mais on ne sait pas quelles seraient ces sanctions.

D’autres formes de protestations ont également fait leur apparition lors des jeux, certains membres de l’équipe d’escrime masculine américaine portant des masques roses vendredi en signe de protestation apparente contre son coéquipier Alen Hadzic, qui a été accusé d’inconduite sexuelle. Alors qu’un boxeur français était également assis sur le tablier du ring olympique en signe de protestation dimanche, après qu’un arbitre l’ait disqualifié pour avoir intentionnellement donné un coup de tête à un adversaire britannique.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.