L’Athletic affirme que Manchester United ne limogera toujours pas Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Manchester United semblerait toujours déterminé à garder le manager Ole Gunnar Solskjaer malgré le terrible début de saison de l’équipe, selon ..

Dans un article discutant des alternatives possibles au Solskjaer assiégé, le journaliste Daniel Taylor admet que la discussion est hypothétique car » rien n’indique qu’ils penchent de cette façon « .

‘United espère que cette crise se terminera et il n’y a aucun signe que [executive vice chairman] Ed Woodward – maintenant censé être dans ses dernières semaines en tant que directeur général – veut retirer Solskjaer comme son dernier acte avant de couper ses propres liens », écrit Taylor.

« Solskjaer, en d’autres termes, semble rester où il est. Ce qui serait inacceptable dans à peu près tous les autres clubs d’élite est, semble-t-il, acceptable pour le régime actuel de United.

Le fait que United n’ait fait aucune tentative pour approcher un manager de haut niveau tel qu’Antonio Conte semblerait indiquer que Taylor pourrait avoir raison. Comme il le souligne lui-même, « S’il y avait eu un véritable intérêt, Conte et ses conseillers l’auraient su. »

Conte est maintenant à Tottenham Hotspur, un club qu’il avait précédemment refusé, de sorte que ce navire a bel et bien navigué.

Taylor verse également de l’eau froide sur l’idée que l’ancien entraîneur-chef du Real Madrid, Zinedine Zidane, pourrait être en lice pour le poste, affirmant que » rien n’indique qu’il se positionne pour le poste ou qu’il ait un réel désir de gérer en Premier League « . ‘

Mauricio Pochettino est également considéré comme invraisemblable.

Le journaliste pense qu’Erik ten Hag de l’Ajax est probablement le favori pour succéder à Solskjaer, bien qu’il reste incertain s’il quitterait Amsterdam avant la fin de la saison.

Il existe de nombreux rapports et experts posant cette question « qui est disponible ? » comme s’il serait imprudent de licencier Solskjaer à moins que l’un des entraîneurs d’un groupe très élitiste ne soit sans travail. Qui attendons-nous exactement ? Pochettino ? Julien Nagelsmann ? Diego Siméone ? Jürgen Klopp ? Pep Guardiola ?

Le fait est qu’il y a probablement des milliers de managers avec plus d’expérience et plus de sens tactique que Solskjaer qui, franchement, ne pourraient pas faire pire en ce moment.

En d’autres termes, l’aspect le plus inquiétant de ce rapport n’est pas le manque de candidats appropriés mais le fait que le club n’agit toujours pas pour relever la légende du club de ses fonctions.

Que le sortant Ed Woodward ne veuille pas faire quelque chose d’impopulaire alors que son dernier acte au club est une blague. Premièrement, pour reprendre l’expression de Jamie Redknapp, cela va au-delà de « tirer sur Bambi ». Les fans resteront toujours fidèles à Solskjaer l’homme, mais la grande majorité sait sûrement maintenant qu’il doit partir. Ce ne serait pas impopulaire.

Deuxièmement, jusqu’à la fin, pour Woodward, s’inquiéter d’être impopulaire est ridicule. Il doit être la figure la plus honnie, avec ses employeurs, les Glazers, dans l’histoire du club.

Troisièmement, il est tout à fait faux qu’une décision de football fondamentale et évidente doive être retardée pour l’ego d’un seul homme.

Au contraire, en limogeant Solskjaer, Woodward a peut-être une dernière chance de faire la bonne chose à United et de prendre la bonne décision pour une fois dans sa vie d’ignorant le football. Et il semblerait que, jusqu’à la fin, il échouera obstinément et avec arrogance à le faire.