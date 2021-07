L’Athletic bat brillamment le Borussia Dortmund

in

24/07/2021 à 18:59 CEST

.

Le Club athlétique a remporté brillamment, 0-2, à Borussia Dortmund à son troisième et dernier match de la concentration pré-saison qui s’est joué dans la ville suisse de Saint-Gall et de celui qui revient ce samedi à Bilbao.

DOR

ATH

Borussia Dortmund

Kobel (Burki 46′) ; Passlack, Papadopoulos, Maloney, Schulz ; Dahoud (Lutke-Frie 79′), Brandt ; Knauff, Gurpuz (Wolf 46′; Bynoe-Gittens 62′; Mrosek 82′)), Reus; et Haaland (Tigges 46′).

Club athlétique

Ezkieta; Capa, Nuñez, Yeray (Íñigo Martínez 32 ‘), Lekue; Nico Williams (Serrano 24’), Dani García, Zarraga, Morcillo; Sancet et Iñaki Williams. Dans la deuxième partie, ils ont joué Agirrezabala ; Petxarroman, Vivian, ñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Vesga, Muniain ; Raúl García et Villalibre.

Buts

0-1M.50 Raúl García, sur penalty. 0-2, M.57 Vivian.

Arbitre

Sven Wolfensberger (Suisse). TA : Burki 50′ / Vesga 75′

Incidents

Match joué au Kybunpark à Sankt Gallen (Suisse) avec des supporters dans les tribunes, dont des supporters de l’Athletic.

S’il a déjà pu aller de l’avant à plusieurs reprises en première mi-temps, au cours de laquelle celles de Marco Rose, L’équipe de Marcelino García Toral a opté pour le choc en seconde période avec des buts de Raul Garcia, pénalité, et Daniel Viviane, tête baissée, sur coups de pied arrêtés.

Raúl a converti un penalty du but à la 50e minute Burki romain à Villalibre en essayant d’effacer un centre de la gauche de Balenziaga, Oui Ils vécurent il a terminé presque des deux pieds en même temps un centre très passé sur un coup franc rebondi par Bérenger.

Le début de match a été quasiment monopolisé par deux joueurs de l’Athletic, Boudin noir, qui est réapparu après le passage du covid, et Nunez. L’extrême n’a pas cessé de jouer dans les arrivées, les centres et les occasions. Et aussi pour rebondir sur les nombreux corners qu’il a souvent générés.

L’arrière central était présent dans la zone rivale, où il manquait d’atout pour profiter des corners qui Boudin noir cela le laissait en bon état pour couronner le tout.

Que l’Athletic n’ait pas avancé à la 20e minute était une coïncidence, car c’était aussi Sancet et les Williams, Iñaki et Nico, ont profité des occasions.

Coïncidant avec le remplacement de Nico, peut-être avec un problème physique, le crash a été équilibré et Dortmund a commencé à atteindre la zone de Ezkieta. Où Yeray s’est blessé pour prendre un jeu qui n’a pas fini presque au-dessus de la ligne Haaland en premier lieu et Brandt il n’a pas réussi à se connecter avec le but entier pour lui.

Une autre enchère ratée de Dahoud et un coup haut de Schulz, au bout d’un contre, ils pouvaient supposer le premier but du Borussia. Bien qu’également un centre de Lekue Quoi Papadopoulos dégagé sur son propre but. je l’évite Kobel juste avant la pause.

En seconde période, les buts sont arrivés tôt, ce qui a mis fin au match du côté de l’Athletic, qui a quand même réussi à marquer 0-3 lors d’un heads-up de Bérenger en vue de Burki à la 76e minute que le but suisse a magnifiquement résolu.

Le pire du match a été les nombreuses blessures. La de reine à l’échauffement, le Yeray dans la première partie et le Loup Oui Bynoe-Gittens dans la seconde. Il est possible qu’il ait également été blessé Nico Williams, remplacé au milieu de la première mi-temps.