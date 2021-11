L’Athletic change le gazon de San Mamés pour recevoir Grenade

15/11/2021 à 19:29 CET

Les Club athlétique va changer la pelouse de San Mamés à recevoir la semaine prochaine, le vendredi 26 (21h00 ; 20h00 GMT), à Grenade dans un match de la quinzième journée de la première division, tel que rapporté par l’entité de Bilbao. L’Athletic a entamé lundi après-midi « les tâches de remplacement du gazon » de San Mamés par « les travaux préparatoires, avec l’entrée des machines et la réalisation de divers tests ».

En outre, ce mardi, « la première chose le matin » est « le travail va commencer de lever l’herbe ». Les travaux » d’enlèvement, de réparation et de nivellement du sol, et de pose du nouveau gazon s’étendront, en principe, et en fonction des conditions météorologiques (notamment la pluie), toute la semaine« . Ce week-end, le championnat reprend après la pause pour les matches de l’équipe nationale et le match de championnat Athletic sera à domicile, également vendredi et contre Levante à la Ciutàt de Valencia (21h00).

Si tout se passe comme prévu, « la nouvelle pelouse » de San Mamés « peut être utilisée avec des garanties » contre Grenade. Pour ce match, Athletic a également annoncé que mettra en vente des billets pour le grand public à des prix allant de 25 euros, les moins chers, qui sont ceux de l’Animation Grada, à 110 euros, les plus chers, qui sont ceux des stands Main High, Main Low, East High et East Low.