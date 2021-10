L’Athletic Club consolide à domicile

24/10/2021 à 13:06 CEST

L’Athletic Club de Marcelino García Toral a battu Villarreal (2-1) lors de la dixième journée de Liga et a signé sa deuxième victoire consécutive : avec les trois points, il a grimpé à la septième place avec 16 points et un match en attente.. Ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs à domicile avec trois victoires et une défaite, le même record que lors de leurs 12 derniers matchs à domicile.

Les Basques, qui ont perdu la saison dernière les deux finales de la Copa del Rey (2020 et 2021), fait partie du groupe restreint d’équipes de LaLiga qui n’ont perdu qu’un match cette saison 2021/22 : la Real Sociedad, le Real Madrid, Séville, Barcelone et l’Atlético de Madrid sont les autres clubs qui ont également ajouté une seule défaite jusqu’à présent.

3 – A domicile, @AthleticClub a remporté trois de ses quatre derniers matches en @LaLiga (1D), les mêmes victoires que lors du reste de ses 12 matches à domicile avec Marcelino García Toral comme entraîneur de la compétition (3V 7E 2D). Support. pic.twitter.com/a5F9ko5Gah – OptaJose (@OptaJose) 23 octobre 2021

Les lions ajoutent quatre victoires et quatre défaites au départ de l’édition 2021/22 et font partie des équipes les plus coriaces de la compétition.. Raúl García et Iker Muniain ont annulé le but de Coquelin et l’Athletic Club a frappé la table au milieu de la table et se tient debout, avec les mêmes points que Rayo Vallecano, à proximité des postes européens.

Une journée en suspens contre le Real Madrid

L’équipe de Marcelino García Toral n’a pas disputé la neuvième journée de Liga contre le Real Madrid en raison du report du CSD en raison de l’absence de joueurs sud-américains : Grenade – Atlético de Madrid également reporté. Comme Villarreal, Séville, Barcelone et Alavés, les quatre équipes devront composer un match en attente dans les prochains mois.

Ceux de Bilbao ont entamé une nouvelle saison avec l’intention d’améliorer leur niveau en compétition régulière : la saison dernière, ils ont remporté la Supercoupe d’Espagne et ont disputé les deux finales de la Copa del Rey., mais en Liga, il a eu quelques problèmes et a toujours été éloigné des positions européennes.