L’Athletic Club Femenino conserve les trois points après avoir battu Valencia Femenino 1-3

in

29/09/2021 à 21:06 CEST

Les Sportif joué et gagné 1-3 en tant que visiteur le match de mercredi dernier au Antonio Puchades. Les Valence Femmes a affronté le match en voulant surpasser son score au classement après avoir subi une défaite 8-0 lors du précédent duel contre Barcelone Femmes. Du côté des visiteurs, le Club Athlétique Femmes a remporté 1-2 à l’extérieur leur dernier match dans la compétition contre Eibar Femmes. Grâce à ce résultat, l’équipe de Bilbao est quatrième, tandis que la Valence Il est seizième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe valencienne, qui a ouvert le score avec un but de Marta Carro à la minute 25. Mais plus tard, le Club Athlétique Femmes à la 39e minute, il a fait match nul grâce à un but de Yulema, concluant la première partie avec le résultat de 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a braqué les projecteurs avec un nouveau but de Yulema, qui a ainsi réalisé un doublé à la 76e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis au tableau d’affichage de l’équipe de Bilbao d’augmenter, qui a pris ses distances en établissant le 1-3 au moyen d’un but de Azkona dans le dernier souffle du match, en 94, terminant le match avec un score final de 1-3.

Pendant le match, il y a eu des mouvements sur les bancs. Andrea Esteban, technicien des locaux, a donné accès à Un soleil, Andujar, Altuve et Jansen pour Boulanger, Salmi, Julia Aguado et Kerlly, Alors que dans le Sportif, Iraia Iturregi remplacé Erika V., Oguiza, Araignée et Fermé pour Marta Unzué, Pékin, Yulema et Istillart.

L’arbitre du match a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Torroda et Maria Jiménez de l’équipe locale et Istillart, Eunate et Moraza de l’équipe visiteuse ont reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Valence reste avec un point et le Sportif il monte à neuf points.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à domicile. Les Valence Femmes affrontera le Séville Femmes Pendant ce temps, il Club Athlétique Femmes le fera contre lui Real Madrid Femmes.

Fiche techniqueValence Femmes :Noelia Gil, María Jiménez, Marta Carro, Kerlly (Jansen, min.90), Pujadas, Bakker (Asun, min.60), Esther, Dominika, Torroda, Salmi (Andujar, min.60) et Julia Aguado (Altuve, min. .77)Club d’athlétisme féminin :Mariasun, Gimbert, Valdezate, Eunate, Moraza, Marta Unzué (Erika V., min.82), Istillart (Cerro, min.103), Yulema (Arana, min.92), Lucía, Azkona et Peke (Oguiza, min. 82)Stade:Antonio PuchadesButs:Marta Carro (1-0, min. 25), Yulema (1-1, min. 39), Yulema (1-2, min. 76) et Azkona (1-3, min. 94)