L’Athletic Club Femenino obtient les trois points contre Santa Teresa Badajoz (2-1)

04/04/2021 à 13:33 CEST

le Sportif a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Sainte Thérèse ce dimanche aux installations de Lezama. le Athletic Club Femmes Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui. Granadilla Tenerife par un score de 3-2. Concernant l’équipe visiteuse, le Santa Teresa Badajoz perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Real Betis Femelles. Avec cette défaite, l’équipe de Badajoz a été placée en dix-septième position après la fin du match, tandis que le Athletic Club Femmes est le neuvième.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Bilbao, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Gimbert à la minute 8, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

La deuxième période a commencé pour l’équipe de Badajoz, qui a obtenu l’égalité avec un but de Nerea quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la 50e minute. Athletic Club Femmes grâce à un double but de Gimbert à la minute 79. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 2-1 dans la lumière.

Du personnel d’entraîneurs, il y avait des mouvements sur les deux bancs. De la part de l’équipe de l’équipe visiteuse, Marta Unzué, Cirauqui, Fermé et Marta Perea pour Oguiza, Istillart, Yulema et Monente, Pendant ce temps, il Sainte Thérèse a donné le feu vert à Déchiqueté, Van Slambrouck, blanc et Mariana Diaz pour lever du soleil, Ariadna, Mireya et Nerea.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Hernandez et Gimbert, du Sportif et un à Nerea, du Sainte Thérèse.

Avec cette victoire, le Athletic Club Femmes il monte à 28 points et se place à la neuvième place du classement. Pour sa part, Santa Teresa Badajoz Il reste avec 19 points, dans une place de relégation en Deuxième Division, avec laquelle il a atteint ce vingt-cinquième jour de compétition.

Lors du prochain match de la compétition, le Athletic Club Femmes fera face au Eibar femmes et le Santa Teresa Badajoz jouera contre lui Granadilla Tenerife, les deux matchs se joueront loin de chez eux.

Fiche techniqueAthletic Club Femmes:Andrea, Gimbert, Valdezate, Eunate, Hernandez, Oguiza (Marta Unzué, min.46), Monente (Marta Perea, min.89), Istillart (Cirauqui, min.74), Moraza, Yulema (Cerro, min.81) et AzkonaSanta Teresa Badajoz:Yolanda Aguirre, Visco, Ariadna (Van Slambrouck, min 70), Neira, Nayadet, Alba (Mellado, min 59), Mireya (Blanca, min 70), Estefa, Thompson, Nerea (Mariana Díaz, min 81) et BethléemStade:Installations de LezamaButs:Gimbert (1-0, min.8), Nerea (1-1, min.50) et Gimbert (2-1, min.79)