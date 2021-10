L’Athletic Club Femenino remporte la victoire contre le Real Madrid Femenino en seconde période (2-0)

10/03/2021 à 14:02 CEST

Les Sportif a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Real Madrid ce dimanche dans les installations de Lezama. Les Club Athlétique Femmes Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Valence Femmes loin de chez soi (1-3) et l’autre devant le Eibar Femmes à la maison (1-2). Pour sa part, Real Madrid Femmes perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Société Royale Féminine. Avec cette défaite, le Real Madrid Femmes occupait la quinzième position à la fin du match, tandis que le Club Athlétique Femmes est quatrième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Club Athlétique Femmes, qui a débuté sa lumière à travers un but de Pékin à la 64e minute.Plus tard, l’équipe de Bilbao a marqué, prenant ses distances en portant le score à 2-0 grâce à un but. Azkona juste avant le coup de sifflet final, précisément à 86, terminant ainsi le match sur un score final de 2-0.

Ange Villacampa, technicien des locaux, a fait entrer sur le terrain Nekane, Eunate, Erika V., Fermé et Araignée remplacement Yulema, Uriarte, Lucie, Marta Unzué et Nekane, tandis que de la part du Real Madrid de David Aznar, il a été remplacé Olga, Rodriguez, Claudia Florentino et Rocío Galvez pour Moller Hansen, Kenti, Faire glisser et Pierre.

L’arbitre a donné un carton jaune à Moraza par le Sportif déjà Pierre, Athénée et Lorraine par l’équipe merengue.

En ce moment, le Sportif il reste 12 points et le Real Madrid avec un point.

Le prochain engagement du First Iberdrola pour le Club Athlétique Femmes est contre lui Séville Femmes, Pendant ce temps, il Real Madrid Femmes affrontera le Eibar Femmes.

Fiche techniqueClub d’athlétisme féminin :Mariasun, Garazi Murua, Valdezate, Moraza, Uriarte (Eunate, min.80), Oguiza, Marta Unzué (Cerro, min.93), Yulema (Nekane, min.46), Lucía (Erika V., min.82), Azkona et PékinReal Madrid Féminine :Misa, Peter (Rocío Gálvez, min.81), Ivana, Corredera (Claudia Florentino, min.81), Kenti (Rodriguez, min.77), Zornoza, Athenea, Maite Oroz, Moller Hansen (Olga, min.59), Lorena et NahikariStade:Les installations de LezamaButs:Pékin (1-0, min. 64) et Azkona (2-0, min. 86)