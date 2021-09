L’Athletic Club met les aspirations de l’Atlético à l’épreuve

18/09/2021 à 10h05 CEST

L’Atlético de Madrid de Cholo Simeone reçoit l’Athletic Club lors de la cinquième journée de Liga après le revers (0-0) contre Porto en Ligue des champions. Après avoir battu le RCD Espanyol par le minimum à la minute 99, l’équipe de la capitale veut certifier son favoritisme pour le titre face à l’un des rivaux les plus inconfortables du championnat.

Les matelas, qui ils ont incorporé Antoine Griezmann dans les dernières heures du marché des transferts, ont une grande équipe pour maintenir l’hégémonie contre le Real Madrid, le FC Barcelone et Séville, les trois autres grands aspirants. Malgré le revers contre Villarreal, les Madrilènes restent invaincus et partagent la tête avec Valence et le Real Madrid.

Les lions, pour leur part, ont commencé avec des doutes et des nuls contre Elche et le FC Barcelone, mais les victoires contre le Celta de Vigo et le RCD Mallorca ont lancé l’équipe, qui veut oublier les deux défaites en finale de la Copa del Rey 2020 et 2021 et améliorer son niveau dans le tournoi régulier, ce qu’il n’a réalisé à aucun moment la saison dernière.

Une victoire qui résiste depuis une décennie

L’Athletic Club n’a jamais gagné au Wanda Metropolitano auparavant et il n’a pas battu l’Atlético de Madrid à domicile depuis plus d’une décennie. La dernière fois, c’était lors de la saison 2010/11, quand ils ont gagné 0-2 avec un doublé de Gaizka Toquero. Depuis lors, en tenant compte à la fois de la Liga et de la Copa del Rey, 10 défaites et un nul en onze visites.

Les lions ont devant eux une opportunité unique : profiter des doutes que l’équipe a montré en Europe pour obtenir une victoire historique et libérer le Wanda Metropolitano, où non seulement ils n’ont pas gagné, mais ils ont toujours perdu : quatre défaites en quatre visites.