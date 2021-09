L’Athletic Club revient sur la voie des buteurs

14/09/2021 à 11h40 CEST

L’Athletic Club de Marcelino García Toral a battu le RCD Mallorca (2-0) lors de la quatrième journée de Liga avec des buts de Dani Vivian et Iñaki Williams. Après avoir fait match nul contre Elche et le FC Barcelone lors des deux premières journées, les lions ont remporté deux victoires importantes contre le Celta de Vigo et Majorque et sont consolidés dans la partie du tableau avec un total de huit points.

Les Basques, qui la saison dernière, ils se sont dégonflés en Liga et a perdu deux finales de la Copa del Rey (2020 et 2021), ils ont commencé la saison avec une excellente version et ils ajoutent deux victoires consécutives dans le tournoi national, ce qui n’était pas arrivé depuis 45 matchs.

2 – Le @AthleticClub a ajouté deux victoires consécutives en @LaLiga pour la première fois depuis juillet 2020, mettant fin à 45 matches de championnat sans répéter une victoire d’affilée. Souffert. – OptaJose (@OptaJose) 11 septembre 2021

L’une des figures les plus importantes pour l’entraîneur asturien est celle d’Iker Muniain. L’ailier a participé aux deux buts et a distribué un total de trois passes décisives au cours des quatre premiers jours de la Liga, ce qui ne s’était pas produit depuis Ander Capa lors de la saison 2018/19..

Soyez à nouveau enthousiasmé par Marcelino

L’arrivée de Marcelino début 2021 a eu un effet immédiat : l’Athletic Club a évincé le Real Madrid et le FC Barcelone et a remporté la Supercoupe d’Espagne contre vents et marées. Il n’a pas connu une bonne année en Liga, mais il a atteint la finale de la Copa del Rey 2021. Cependant, tombé au minimum lors de l’édition 2020 contre la Real Sociedad et totalement battu par Koeman’s (4-0) dans l’autre.

Depuis que l’ancien entraîneur de Valence ou Villarreal a pris le relais, L’Athletic Club totalise 13 victoires, 13 nuls et 8 défaites en 34 matchs. Il a ajouté 48 buts en faveur et 38 contre et son projet prend un rythme de croisière.