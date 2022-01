L’Athletic entame la route vers sa troisième finale consécutive

01/05/2022 à 20:00 CET

L’Athletic Club entame ce jeudi à Jaén, contre l’Atlético Mancha Real, seule équipe de la Deuxième RFEF qui reste en compétition, une nouvelle aventure dans sa compétition fétiche, une Coupe qu’il a remportée 23 fois -24, selon ses comptes- et dans laquelle il enchaîne deux fins perdues.

Avec l’illusion d’atteindre une troisième finale consécutive, l’Athletic entame la Copa del Rey en seizièmes de finale et en territoire ami, puisque dans la province de Jaén, il compte 10 des 473 clubs officiels qu’il possède dans le monde. Parmi eux, l’emblématique de Bailén, l’un des plus remarquables et actifs de tous.

Ce début de coupe arrive à l’Athletic après un bon début d’année avec une nette victoire à El Sadar contre Osasuna (1-3) et un calendrier serré qui a décidé de Marcelino García Toral, qui pourra s’asseoir sur le banc après avoir surmonté le positif pour le covid la semaine dernière, pour donner du repos aux titulaires réguliers tels que Unai Simón, Yeray Álvarez, Óscar de Marcos et Raúl García.

En revanche, il récupère le central Daniel Vivian, après plus de deux mois de blessure, et les joueurs également testés positifs la semaine dernière : Oier Zarraga, Unai Núñez, Íñigo Lekue et Raúl García.

Ces quatre derniers pointent à la une d’un onze qui, malgré le reste des habitués, est présumé être des garanties.

Ainsi, Julen Agirrezabala est attendu, le propriétaire quand Simón n’est pas là, sous les bâtons ; et peut-être l’entrée de joueurs moins communs tels qu’Alex Petxarroman et le jeune Nico Serrano avec les récupérés Núñez, Lekue, Zarraga et Raúl dans un onze, en principe, sans acteurs clés en attaque tels que Iker Muniain, Iñaki Williams et Oihan Sancetce dernier auteur du tour du chapeau qui a fait tomber Osasuna.

Celui qui pourrait être titulaire est Íñigo Martínez, qui, entre deux expulsions et un positif pour covid, a raté plusieurs matchs en fin d’année.

Pour le double pivot, Marcelino pourrait choisir dès le début Mikel Vesga et Zarraga, ce qui donnerait également du repos à Dani García, un autre des fixes qui accumule de nombreux matchs d’affilée et s’annonce comme la clé pour le reste de janvier qui attend lui.un Athlétique en tout cas animé et en bonne dynamique pour débuter dans son tournoi fétiche, la Coupe.

L’Atlético Mancha Real, de son côté, veut prolonger son rêve de coupe-majordome en battant l’une des équipes dominantes de la compétition, la deuxième avec le plus de titres derrière Barcelone.

L’équipe andalouse, de la deuxième RFEF, la seule restante dans cette catégorie, a déjà éliminé le Doge international de Madrid au premier tour en s’imposant 2-1 et au deuxième, elle a donné la surprise en battant Grenade 1-0 dans un Estadio bondé. de La Juventud, avec un but de l’attaquant José Enrique.

Avec le soutien de près de 4 000 fans, bien qu’il reste encore des billets à vendre, les hommes de Pedro Bolaños veulent être fidèles à leur style pour surprendre une équipe de Bilbao qui fera ses débuts dans le tournoi en étant l’un des quatre qui s’affronteront dans le Supercoupe d’Espagne la semaine prochaine aux côtés du Real Madrid, de Barcelone et de l’Atlético de Madrid, son rival en demi-finale le 13 janvier.

L’Atlético Mancha Real a toute l’équipe et seul le milieu de terrain biscayen blessé Txaber est blessé. Bien que le joueur né à Amorebieta n’ait participé qu’à dix-sept minutes à des matchs de championnat.

Les files d’attente probables

Teinture royale : Lopito ; Viaña, Raúl Pérez, Del Amo, Nando ; Oscar Quesada, Juanma, Rafilla, Juanca, Urko Arroyo ; et José Enrique.

Sportif: Agirrezabala : Petxarroman, Núñez, ñigo Martínez, Lekue ; Nico Williams, Zarraga, Vesga, Berrenguer ; Serrano et Raul García.

Arbitre: Juan Martínez Munuera (Valencien).

Stade: La jeunesse.

Heure: 20h00.