L’Athletic et le Betis affrontent leurs séquences opposées à San Mamés

18/12/2021 à 18h00 CET

L’Athletic Club et le Real Betis affrontent des séquences opposées ce dimanche à San Mamés dans lequel ils se trouvent, l’une des quatre victoires consécutives qui ont propulsé l’équipe sévillane aux positions de la Ligue des champions et une autre des huit matchs sans victoire qui a bloqué le joueur de Bilbao au classement.

Il est presque incroyable que l’Athletic atteigne cet affrontement avec une dynamique de résultats aussi mauvaise, alors que lors de deux des trois derniers jours contre les deux premiers du classement, le Real Madrid et Séville, contre lesquels ils ont perdu, ils ont généré des opportunités de gagner par buts.

Mais ce cours Iñaki Williams, Raúl García, Iker Muniain et compagnie sont que non et son équipe languit dans le tableau, où il est tombé à la onzième position déjà à la même distance, huit points, du déclin de certaines positions de Champions qu’il était prêt à attaquer lorsque sa séquence négative a commencé dans le RCDE Stade dans un autre match dans lequel, parfois, il aurait dû battre l’Espanyol sans problèmes majeurs.

À ces graves problèmes avec le but, qui se traduisent par 13 buts en 17 matchs, et deux d’entre eux dans le propre but des rivaux, ils ont été rejoints pour recevoir le Betis par le ravages du covid. Qu’ils le laissent pour demain sans deux de ses principaux bastions, l’international Unai Simón et Iñigo Martínez.

Les pertes de deux fixes dans le onze s’ajoutent à celle d’un troisième également titulaire régulier, Dani García, qui rencontre le cycle de la carte.

Pour Unai Simón, Julen Agirrezabala, le but de la filiale qui joue avec l’équipe première lorsque le gardien international n’est pas disponible, est présumé sous les bâtons, et l’absence d’Íñigo donne une nouvelle opportunité à Unai Núñez, qui s’est très bien marié avec Yeray Álvarez lors de la dernière fois où ils ont joué ensemble, au Santiago Bernabéu.

La question à propos du onze de départ rojiblanco est de savoir si Marcelino García Toral choisira Mikel Vesga ou Oier Zarraga pour remplacer Dani García. Bien que le profil plus défensif de Vesga lui donne plus d’options.

Pour le reste, Iñigo Lekue et Mikel Balenziaga sont à nouveau attendus sur les ailes et Nico Williams sur l’aile droite d’une attaque qui viendrait compléter le trident que compose son frère aîné avec Muniain et Raúl García. Unai Vencedor est en sécurité dans le double pivot.

Le Betis apparaît à Bilbao sur une belle série de résultats qui l’ont placé en troisième position du classement, une place qu’au moins il occupera à la fin de cette journée quel que soit le résultat qui se produira à San Mamés.

L’équipe qui entraîne le Chilien Manuel Pellegrini, après avoir subi une chute dans le jeu et des résultats qui ont culminé dans la défaite dans le derby contre Séville joué au Benito Villamarín (0-2), a désormais enchaîné quatre victoires d’affilée en Liga, le dernier dimanche dernier au stade Verdiblanco pour un retentissant 4-0 contre la Real Sociedad.

Dans cette période, la formation sévillane a connu quelques déboires, en Ligue Europa avec la défaite sans conséquence à Glasgow contre le Celtic (3-2) et avec les difficultés qu’elle a traversées pour éliminer jeudi dernier en Coupe Talavera, à quoi besoin d’aller en prolongation.

À ces deux occasions, Pellegrini a utilisé une formation de départ très alternative, mais pour la visite à l’Athletic Club, il aura à nouveau ses joueurs en meilleure forme, dont le milieu de terrain français Nabil Fekir, qui a été réservé lors du match de Coupe en raison d’une gêne au genou.

Le gardien chilien est avec quelques pertes Claudio Bravo, l’arrière droit Martín Montoya et le milieu de terrain ivoirien Paul Akouokou, et le centre argentin Germán Pezzella et l’ailier ont quitté le match de Coupe avec quelques problèmes physiques. JoaquinBien que le capitaine et le gardien sud-américain soient entrés dans l’équipe de vingt-deux footballeurs.

En outre, deux autres joueurs sont blessés à long terme, comme l’arrière droit sénégalais Youssouf Sabaly et le milieu de terrain Víctor Camarasa, tandis que le milieu de terrain mexicain Andrés Guardado a également été exclu de l’expédition.

Concernant le Mexicain, le technicien lui-même a rapporté ce samedi aux journalistes qu’il attendait de connaître les résultats de certains tests du covid-19 et que pour cette raison ils n’ont pas voulu prendre de risques, avec lesquels il ne s’est pas entraîné ni entré en l’annonce.

Il est possible que Pellegrini ne force pas la réapparition dans le but de son compatriote et que ce soit le Portugais Rui Silva qui l’occupe. Guido Rodríguez pourrait continuer au milieu de terrain, face à la perte de Guarded, et, à la création, inscrire le Portugais William Carvalho avec le buteur Juanmi Jiménez en tête.

Les files d’attente probables

Sportif: Agirrezabala; Lekue, Yeray, Nuñez, Balenziaga ; Nico Williams, Victor, Vesga, Muniain ; Raúl García et Iñaki Williams.

Bétis : Rui Silva ; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, lex Moreno ; Guido Rodriguez, William Carvalho ; Rodri, Fekir, Canales ; et Juanmi.

Arbitre: Jesús Gil Manzano (Comité d’Estrémadure).

Stade: San Mamés.

Heure: 16.15.