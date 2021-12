L’Athletic et le New York Times. Plus : L’année dans les médias.

Photo de Mario Tama/.

Bryan et David réfléchissent à 2021, avec des récompenses allant de Sports Media Story of the Year à Disgraceful Exit of the Year

Bryan et David abordent la nouvelle selon laquelle le New York Times pourrait acheter .. Ils discutent de l’accord potentiel et de la place que l’Athletic pourrait avoir au Times (1:19). Ensuite, ils remettent les prix de l’année 2021 dans les médias pour l’image de l’année, l’histoire des médias sportifs de l’année, la sortie honteuse de l’année et plus encore (15:21) ! De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre du jeu de mots tendu.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

