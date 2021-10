L’Athletic examine l’amélioration d’Alava

in

30/09/2021 à 21h00 CEST

Les doutes de l’Athletic Club après avoir laissé échapper quatre points dans la dernière ligne droite des deux dernières journées et le moral du Deportivo Alavés après avoir battu l’Atlético de Madrid – leur première victoire du parcours – se croisent ce vendredi à San Mamés.

Les deux équipes veulent se rassurer face à la pause du championnat, puisque l’équipe de Bilbao sera après trois semaines sans compétition, après le report de leur visite au Real Madrid, et l’équipe de Vitoria pendant quinze jours.

Malgré le meilleur classement de l’équipe de Bilbao, dixième avec 10 points, le Vitorian arrive dans un meilleur état d’esprit, avant-dernier avec seulement trois. Depuis ceux de Javi calleja a remporté le champion Atlético de Madrid lors de la dernière journée pour ajouter pour la première fois cette année et ceux de Marcelino García Toral il restait trois points dans le temps additionnel contre le Rayo et Valence.

Cette façon de gaspiller des points qui semblaient avoir été immobilisés inquiète l’entraîneur de l’Athletic Club, Marcelino García Toral, en tout cas content de la performance de son équipe et du onze auquel, avec les variations que les blessures l’obligent et le calendrier serré, il confie un match et un autre aussi.

En revanche, l’équipe d’Alava espère confirmer les bons sentiments qu’elle a trouvés lors du dernier duel contre les colchoneros avec une équipe similaire à celle qui a sauté sur l’herbe de Mendizorroza. Même si Javi calleja Il n’a pas révélé s’il ira à La Catedral avec une défense de quatre ou cinq hommes, ce qui lui a donné un si bon résultat face à l’Atlético, tout indique que le Madrilène maintiendra l’approche.

L’équipe de Vitoria n’a gagné qu’une seule fois à San Mamés en championnat. Il l’a fait il y a 16 ans avec un résultat de 0-2 dans une saison au cours de laquelle la rétrogradation du Glorioso était terminée.

La saison dernière, le derby entre l’Alava et la Biscaye s’est soldé par un nul 0-0 dans un duel correspondant à la trentième journée de championnat.

Pour ce vendredi l’équipe habituelle est attendue par Marcelino. Inclus Mikel Balenziaga, déjà remis des problèmes physiques qui l’ont contraint à l’abandon samedi dernier au Mestalla.

Les blessés sont bas Asier Villalibre, Unai nuñez, Youri Berchiche et Pérou Nolaskoain. Ces deux derniers sont durables.

Les renards visqueux récupèrent javi lopez, mais ils maintiennent les pertes de Père Pons, Florian Lejeune et Edgar Mendez en raison d’une blessure, qui entrera progressivement dans l’équipe.

Les files d’attente probables

Club athlétique: Unai Simon ; De Marcos, Vivian, ñigo Martínez, Lekue; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain ; Raúl García et Iñaki Williams.

Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Ximo, Miazga, Laguardia, Duarte ; Loum, Luis Rioja, Toni Moya ; Manu García ou Sylla ; et Joselu.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (Madrid).

Stade: San Mamés.

Heure: 21: 00h.