L’Athletic insiste avec Javi Martínez

09/06/2021 à 20:44 CEST

le Sportif il fera tout ce qui est en son pouvoir pour Javi Martinez reviens à Lezama cet été. Comme le rapporte ce mercredi le journal ‘As’, l’équipe biscayenne a déjà envoyé une offre au joueur il y a quelques jours, sans équipe après la fin de son contrat avec le Bayern Munich. Cette proposition envisage un lien pour deux cours, une proposition que le milieu de terrain a promis d’étudier sérieusement.

Avec ce mouvement rapide, le Sportif club Il prétend devancer les autres prétendants potentiels. Il l’a fait à moitié, eh bien Javi Martinez a sur la table des offres mieux payées en provenance de destinations exotiques telles que Asie, Australie ou alors États Unis.

C’est la troisième fois que l’entité de Bilbao tente de récupérer, à 32 ans, le footballeur d’Estella. Le précédent, l’été dernier, n’a pas abouti pour diverses raisons. Un marché anormal, terminé en octobre et marqué par la pandémie. Et les revendications du Bayern, qu’il n’allait pas le laisser sortir gratuitement avec un contrat d’un an à remplir.

Maintenant, tout est différent. La signature de Javi Martinez est la seule opération que le Sportif a aujourd’hui sur la table, l’option de Moncayola a disparu après sa rénovation par Osasuna. Marcelino Il veut renforcer le noyau et a donné le « OK » à un joueur avec une telle expérience. Vous voulez également sortir Unai lopez, donc la position principale de Martinez serait le centre du terrain.

Celui qui a été champion du monde en 2010, en vacances à Alicante avec sa famille, attendra quelques jours pour réfléchir à son avenir. Vous aimez l’idée de retourner à ce qui vous fait sentir chez vous et vous savez Marcelino vous réserve un rôle important.