L’Athletic réalise un grand tirage au sort à Anfield pour clôturer la pré-saison

08/08/2021 à 20:03 CEST

L’Athletic a égalé Liverpool à Anfield ce dimanche dans un grand match pour les deux équipes qui aurait pu se terminer avec beaucoup plus de buts qu’ils n’en ont atteint. je dis Jota, au premier semestre, et Alex Bérenguer, dans la seconde.

LIV

ATH

Liverpool

Alisson ; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk (Williams 72′), Robertson (Owen 46′) ; Keita (Morton 83′), Elliot (Caïn 83′), Milner; Salah, Mané et Jota (Woodburn 72′).

Club athlétique

Jules ; De Marcos (Nico Williams 64′), Vivian (Petxa 64′), Martínez (Aitor 83′), Balenziaga (Lekue 64′); Berenguer (Morcillo 76′), Dani García (Vesga 83′), Vencedor (Zarraga 76′), Munian (Raúl García 64′); Sencet (Núñez 64′) et Williams (Villalibre 64′).

Buts

1-0 M.12 Jota, 1-1 M.53 Berenguer.

Arbitre

Mike Dean (Angleterre). Il n’a montré aucune carte.

Incidents

Match joué à Anfield devant quelque 40 000 spectateurs, dont quelques fans d’Athletic. Le match a été retardé deux fois par rapport à son horaire initial et a commencé une demi-heure plus tard, en raison de problèmes d’accès du public au terrain.

Iota fini un bon jeu de ceux de Jürgen Klopp faite par Naby keita d’un vol dans une erreur dans la sortie du ballon visiteur et qui a continué Sadio mané vers l’attaquant portugais, qui a croisé avant Julen Agirezabala.

Bérenger à égalité dans un jeu similaire, bien que né loin en arrière, à la lisière de sa propre zone, préparé par Iker Muniain. Le capitaine a ouvert le Iñaki Williams, le ‘9’ recherché Oihan sancet et le jeune Navarrais s’est concentré pour que Bérenger tiré au deuxième poteau.

C’est le premier match nul de la pré-saison de ceux de Marcelino Garcia Toral, qui clôt la préparation avant la Liga avec trois victoires (Dynamo Kiev, Borussia Dortmund et Southampton), deux défaites (Saint-Gall et Unión Berlin) et c’est égal.

Dans ce qui semblait être une répétition générale en vue de la ligue, ils ont répété dans le onze de départ de l’Athletic, en ce qui concerne l’affrontement d’hier contre Southampton, les jeunes Ils vécurent Oui Agirrezabala, qui tend à remplacer Unai Simon devant de Ezkieta, Muniain Oui De Marcos.

Les ‘lions’ ont mieux commencé, qui ont même marqué un but dans une action derrière la défense Williams sanctionnée d’un hors-jeu, et ont de nouveau marqué le 0-1 dans un centre de Bérenger Quoi Muniain il a terminé le côté du filet.

Liverpool a réagi et Salah Il a menacé le tirage au sort qu’il a bientôt obtenu Diego Jota après un vol de Keïta à la sortie du ballon entre Ils vécurent Oui Victor. Keïta Envoyer à Crinière et c’est parti Iota traverser devant les braves Agirrezabala.

À partir de là, l’affrontement a été un va-et-vient sauvage avec plusieurs occasions claires dans les deux buts. Dans lequel à la fois le jeune chiot rouge et blanc et Alisson, ce très brillant, ils avaient beaucoup de travail.

C’était presque incroyable que Liverpool n’ait pas réussi à marquer un deuxième but face aux occasions Iota, l’un d’eux a avorté sous des bâtons par Inigo Martinez, Oui Aller Dijk; et les coups de Alexandre-arnold Oui Salah, bien répondu par Agirrezabala.

Comme il a également imposé sa loi dans la zone de visite Alisson, où il a aigri deux fois Williams et vu comment Sancet Il a terminé haut, complètement seul, au centre du ‘9’ d’aujourd’hui à nouveau en vert.

La pause a arrêté tant de production offensive et tant de déséquilibre défensif, mais après avoir changé de chambre, les choses n’ont pas changé.

Liverpool a vicieusement cherché la zone de visite et l’Athletic a fait de même avec la zone locale, presque toujours avec des balles profondes pour Williams. Dans l’un d’eux est venu la cravate.

Muniain il lança son rapide compagnon, Williams trouvé la décoche de Sancet dans la région et Bérenger Il a ramassé le fruit du bon jeu au deuxième poteau pour marquer un but vide.

Les deux équipes ont continué sur la même ligne, mais c’est Liverpool qui s’est le plus rapproché d’un deuxième but. Il l’a d’abord cherché Iota et puis ils ont semblé le trouver Crinière Oui Elliot. Mais le Sénégalais s’est vu refuser Arrizabalaga, avec un arrêt impressionnant à son tir à bout portant, et à l’équipe de jeunes la crosse, qui a renvoyé un beau tir avec un effet qui méritait le meilleur prix.

Ces tirs clairs ne sont pas entrés, pas plus qu’une dernière tête de Villalibre à l’heure et l’affrontement s’est terminé par un match nul équitable, bien qu’avec beaucoup moins de buts qu’il n’aurait dû compte tenu du grand nombre d’occasions qu’il y a eu.