L’Athletic s’est mis à détruire les journaux. Puis il est devenu un.

L’Athletic s’est proposé de faire rien de moins que de remplacer les sections sportives des journaux. « Nous attendrons tous les journaux locaux et les laisserons saigner en continu jusqu’à ce que nous soyons les derniers debout », a déclaré le fondateur Alex Mather au New York Times en 2017.

Jeudi, le journal qui a imprimé cette vantardise a acheté . pour 550 millions de dollars, selon un scoop de The Information. L’Athletic n’a pas présidé à la mort des journaux. C’est devenu un. Ce n’est pas seulement une petite ironie amusante. L’Athletic ressemble davantage à sa proie potentielle depuis des années.

En 2016, les fondateurs Mather et Adam Hansmann ont créé . comme une alternative plus pure à la page des sports. Si vous deviez payer pour lire le site, ce serait sans publicité. L’Athletic servirait d’arche aux journalistes sportifs de journaux hantés qui ont eu la malchance de devenir majeurs à l’époque d’Alden Global Capital. Les lieutenants de Mather et Hansmann savaient comment les séduire.

En 2018, lorsque l’écrivain de la NFL Nicki Jhabvala a rejoint ., elle a passé une semaine au Denver Post où elle a déposé plus de 25 articles. « Je voulais continuer à m’améliorer en tant qu’écrivain », m’a dit Jhabvala, qui écrit maintenant pour le Washington Post. « Mais j’en suis arrivé au point où je me suis dit: » Mec, je suis de pire en pire. « »

L’Athletic a offert des emplois d’écrivains de beat où ils pourraient déposer, disons, trois articles par semaine. Les écrivains sportifs pouvaient se libérer du style des journaux. Ils n’avaient pas à écrire des « joueurs » traditionnels. Ils n’avaient pas à chasser les micro-scoops. Mieux encore, ils pourraient gagner de l’argent réel – ce qui compte comme de l’argent réel dans le journalisme, de toute façon.

Entre 2017 et 2020, l’annonce « Pourquoi j’ai rejoint l’Athletic » est devenue un produit essentiel de Twitter sportif, éclipsé uniquement par les conseils de jeu et les rumeurs commerciales de la NBA. En 2019, je suis allé déjeuner à Londres avec Ed Malyon, le rédacteur sportif de The Independent, pour vérifier l’état de la rédaction sportive au Royaume-Uni. Quelques semaines plus tard, Malyon a signé avec .. Parlez à un écrivain d’Athletic nouvellement embauché et cela ressemble aux sections de commentaires étrangement optimistes du site : j’aime beaucoup cette start-up de journalisme ! Ça va durer, n’est-ce pas ?

L’Athletic a enlevé Malyon, l’écrivain de baseball Andy McCullough et d’autres talents des journaux. Dans une autre ironie, . n’a pas seulement profité de la saignée des journaux locaux. Il a bénéficié de l’hémorragie des réseaux sportifs de télévision par câble comme ESPN et Fox. Cette réduction des effectifs a permis à . d’embaucher des agents libres comme Jayson Stark, Ethan Strauss, Bruce Feldman, Stewart Mandel et l’écrivain de baseball Ken Rosenthal, dont un écrivain d’Athletic m’a dit qu’il était l’employé le plus précieux du site. « C’était comme si David Ortiz faisait une demande de renonciation », a déclaré l’écrivain.

L’un des meilleurs compliments que vous puissiez faire à l’équipe de journalistes de . est qu’ils ont récupéré presque toute la bonne volonté que la déclaration de Mather en 2017 a énervée. Vous pouvez lire . sans lever les yeux sur ses fondateurs.

En 2019, Evan Drellich et Rosenthal ont annoncé la nouvelle du programme de vol de pancartes des Astros de Houston, l’une des histoires sportives les plus importantes et les plus juteuses de la décennie. L’année dernière, la journaliste d’investigation Katie Strang a publié une série d’articles sur le comportement de l’ancien manager des Mets, Mickey Callaway, envers les femmes (dans lequel elle partageait la signature avec Brittany Ghiroli) et l’état des Coyotes de Phoenix. Lorsque . a publié sa liste des meilleurs produits de 2021, le site a d’abord répertorié ses pièces d’enquête.

Les rédacteurs sportifs ont réinventé les modèles de pages sportives de longue date. Au cours des éliminatoires de la NBA 2018, l’écrivain de Cleveland Jason Lloyd a déposé des listes numérotées de renseignements, d’observations et de citations, un format plus lisible et plus riche en informations qu’un joueur traditionnel.

L’Athletic a également développé ses propres go-tos. Quelques jours après un événement d’actualité majeur, vous pouvez compter sur . pour livrer une histoire de comment ça s’est passé (parfois révélateur, parfois avec seulement un noyau ou deux de perspicacité) qui adhère presque toujours au titre des trois exemples Régner. (« Un ours ‘hibernant’. De l’eau potable. Et des cartes routières ringardes : comment les Grizzlies prospèrent sans Ja Morant. ») de fois, l’Athletic a utilisé des joueurs de soutien pour définir des stars majeures.

J’aime beaucoup la couverture de Dallas par .. L’écrivain des Rangers Levi Weaver, un ancien musicien, est probablement mon auteur de beat préféré, car j’ai l’impression qu’il est venu à Arlington d’une autre planète. Jamey Newberg, son coéquipier sur le rythme, apporte une vision pure du baseball à l’œil d’un fan qu’il a versé dans un bulletin électronique pendant des années. Bob Sturm écrit des descriptions de matchs des Cowboys qui m’aident à comprendre le football. L’écrivain Mavericks Tim Cato, qui a écrit l’histoire de Haralabos Voulgaris-Luka Doncic-Mark Cuban avec Sam Amick, a marqué le plus gros scoop dans les sports de Dallas l’année dernière.

C’est une chose de dire que les écrivains sportifs ont introduit plus de concurrence dans l’écriture sportive de Dallas. Ils ont fait plus que ça. Ils l’ont rendu différent.

L’Athletic s’est avéré avoir beaucoup de points communs avec les journaux auxquels il voulait survivre. L’Athletic a l’âme d’un journal. Je vais souvent à l’Athletic en espérant apprendre des choses, mais j’y vais rarement en espérant rire. Lorsque la pandémie a fermé les sports américains, le responsable du contenu du site, Paul Fichtenbaum, a annoncé que . avait lancé une chaîne Slack « #let-get-weird » pour combler le vide. Disons simplement que . et moi avons des définitions différentes de l’étrange.

Au début, il y avait un air de scepticisme dans l’ensemble de l’industrie à propos de .. Une partie de cela était l’incrédulité que le site durerait. L’autre partie était que le site semblait répéter les erreurs que les journaux avaient déjà commises. Le site a essayé de couvrir à peu près toutes les équipes d’une ville au lieu de choisir ses spots. (Cette approche a porté ses fruits avec des sports comme le hockey qui étaient sous-couverts.) L’Athletic a mis du temps à déployer des podcasts et, pendant un certain temps, a placé certains de ses podcasts derrière un mur payant. Il a essayé un projet vidéo qui a ensuite été abandonné.

Lors de l’embauche, les rédacteurs en chef d’Athletic disaient aux rédacteurs que le site ne se souciait pas des clics. Mais le site se souciait des « conversions », des histoires qui incitent les gens à s’abonner à .. Le site a fixé des objectifs de conversion annuels pour les écrivains, un nombre qui peut dépasser la tête d’un journaliste. Même des écrivains heureux qui avaient émigré des journaux m’ont dit que c’était comme troquer une lutte darwinienne contre une autre.

Au cours des derniers mois, la chose qui ressemblait le plus à un journal à propos de . était que de nombreux membres du personnel s’inquiétaient pour leur travail. L’Athletic compte plus d’un million d’abonnés, mais il a réduit les abonnements à des tarifs avantageux. (La blague surchargée de Twitter d’aujourd’hui se demande pourquoi le Times a payé 550 millions de dollars pour un site qu’il pouvait lire pour 1 $ par mois.) trésorerie au cours des deux dernières années, dépassant considérablement les 73 millions de dollars de revenus qu’ils ont générés au cours de la même période.

En juin dernier, . a licencié 46 employés. Il y avait des rumeurs de fusions ou de ventes à Axios ou à une société de jeux d’argent ou, au printemps dernier, au Times. Au cours de la dernière année, les employés se sont appuyés sur les rapports des médias et les déclarations des fondateurs (ou l’absence de déclarations) sur Slack pour voir quand le site pourrait être vendu.

Le Times, qui a sorti son portefeuille engraissé de l’ère Trump pour payer le site en espèces, est probablement le meilleur point d’atterrissage de .. C’est aussi un peu bizarre. « Le Times s’est toujours amusé à avoir une section sur les sports », m’a dit un jour Robert Lipsyte, un ancien chroniqueur du journal. « Ils l’ont vu comme leurs bandes dessinées. » La section sportive du Times est petite (aujourd’hui, elle comprenait quatre articles et une ventilation des Jeux olympiques d’hiver dans ma copie imprimée) et il y a longtemps, elle a supprimé la couverture quotidienne des équipes.

Cela facilite l’intégration de ., qui fonctionnera comme une filiale du Times. Il y a peu de chevauchement entre le personnel de . et les quelques dizaines de membres du personnel sportif du Times. Mais cela soulève deux grandes questions.

La première est : pourquoi le Times dépenserait-il un demi-milliard de dollars pour se lancer dans la rédaction sportive ? Comme l’a déclaré la directrice du Times, Meredith Kopit Levien, dans l’annonce d’aujourd’hui, le Times veut passer de plus de 8 millions d’abonnés à plus de 10 millions, et il doit le faire (principalement) sans l’aide de Donald Trump. Pour la première fois peut-être depuis que l’ancien rédacteur en chef Howell Raines a tenté d’augmenter les chiffres du Times en couvrant davantage de matchs de football universitaire, la direction considère le sport comme un domaine de croissance.

Mais le Times a déjà profité de la saignée des journaux locaux d’une manière dont les fondateurs de . ne pouvaient que rêver. « Le Times a maintenant plus d’abonnés à Dallas que le Dallas Morning News », a noté un récent article du New Yorker. Combien d’abonnés supplémentaires un très bon groupe de rédacteurs sportifs de Dallas peut-il apporter ? L’achat a l’odeur d’un ancien support médiatique une entreprise numérique, comme Condé Nast qui a acheté Pitchfork il y a sept ans.

Le Times rapporte que Mather et Hansmann resteront ; un cadre du Times, David Perpich, sera l’éditeur de .. La deuxième question est : qui va découvrir comment faire fonctionner une horde d’écrivains de beat, de journalistes d’investigation et d’experts en rédaction au sein d’une institution comme le Times ? Les fondateurs du site ? Sam Dolnick, qui a fait une tournée en tant que rédacteur sportif adjoint, et qui a désormais une place en tête de mât ? Presque tous les écrivains de . à qui j’ai parlé craignaient que le site ne licencie des écrivains après une vente.

Là encore, j’ai écouté les journalistes prédire que . exploserait comme une supernova depuis des années. Mather et Hansmann méritent le mérite de l’avoir piloté dans un port sûr. Maintenant, l’avenir de l’Athletic dépend de comment ou s’il peut améliorer la santé du Times, vieux de 170 ans. Bienvenue dans le monde des journaux.