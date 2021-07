L’athlétisme espagnol part du mauvais pied aux Jeux Olympiques

in

30/07/2021 à 04h47 CEST

PE / Madrid

Le athlétisme espagnol est entré en action ce vendredi aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 du mauvais pied, puisque Fernando Carro, Sebastián Martos et Daniel Arce ont manqué la fin du 3000 haies après une série malheureuse.

Carro a eu l’honneur d’être le premier athlète espagnol à concourir au stade olympique de Tokyo, mais comme il l’a annoncé sur son compte Twitter, il était “un sanglier blessé”. Le madrilène, avec un contracture des ischio-jambiers de la jambe gauche lors des derniers entraînements déjà dans la capitale japonaise, il n’a pas pu performer. Dès le premier obstacle, le finaliste madrilène en Europe en 2018 a commencé à serrer les dents et a progressivement perdu des positions jusqu’à ce qu’il quitte le premier de la série à mi-parcours. Au deuxième tour, c’était au tour de Martos, avec un mauvais départ.

L’Andalou a fini huitième avec 8 : 23,07, lorsque les trois premiers de chaque série avaient un billet direct pour la finale, puis les six meilleurs temps. Martos n’a pas commencé avec de bons sentiments et le retour en solo était impossible.

Pendant ce temps, les jambes d’Arce ont cédé dans les 1 000 derniers mètres. La troisième série était la plus lente, donc la finale était dans les trois premiers. Ainsi, l’athlète espagnol s’est battu et a voulu encourager la course en tête, mais a fini par le payer dans la dernière ligne droite, terminant douzième à 8 : 38.09.