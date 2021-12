Latifi condamne les abus « extrêmes » sur les réseaux sociaux et les menaces de mort suite à l’accident du GP d’Abou Dhabi · .

Nicholas Latifi s’est prononcé contre les abus qu’il a reçus sur les réseaux sociaux, notamment des menaces de mort, à propos de son rôle dans le redémarrage controversé qui a décidé de l’issue du championnat du monde.

Le pilote Williams s’est écrasé au 51e tour du Grand Prix d’Abou Dhabi il y a neuf jours, déclenchant une période de Safety Car qui a finalement fait basculer la lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. À la suite d’une décision très controversée du directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, d’autoriser une partie du peloton à rejoindre le tour de tête et d’organiser un redémarrage précipité, le pilote Red Bull a dépassé son rival pour remporter la course et le championnat.

Latifi dit qu’il a reçu un torrent d’abus en ligne depuis lors, tout comme certains de ses proches.

« Je me suis délibérément tenu à l’écart des réseaux sociaux pour laisser les choses se calmer après les événements de la dernière course », a-t-il déclaré sur son site officiel dans un communiqué. Alors que Latifi a déclaré que la majorité des messages qu’il a reçus étaient de soutien, « il y a eu aussi beaucoup de haine et d’abus ».

« Dès que le drapeau à damier est tombé, j’ai su comment les choses allaient se dérouler sur les réseaux sociaux », a-t-il admis. « Le fait que je pense qu’il serait préférable de supprimer Instagram et Twitter sur mon téléphone pendant quelques jours dit tout ce que nous devons savoir sur la cruauté du monde en ligne.

« La haine, les abus et les menaces qui ont suivi sur les réseaux sociaux ne m’ont pas vraiment surpris, car il ne s’agit que de la dure réalité du monde dans lequel nous vivons actuellement. Je ne suis pas étranger à ce qu’on parle négativement en ligne, je pense que chaque sportif qui concourt sur la scène mondiale sait qu’il est soumis à une surveillance extrême et cela vient parfois avec le territoire.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

« Mais comme nous l’avons vu maintes et maintes fois, dans tous les sports différents, il suffit d’un incident au mauvais moment pour que les choses soient complètement disproportionnées et fassent ressortir le pire chez les soi-disant » fans « de le sport. Ce qui m’a choqué, c’est le ton extrême de la haine, des abus et même des menaces de mort que j’ai reçues.

Latifi a déclaré à ceux qui l’avaient ciblé pour abus qu’ils n’étaient « pas de vrais fans du sport » et a rejeté ceux qui affirmaient qu’il se battait trop fort pour une position en dehors des points lorsqu’il s’est écrasé.

« Certaines personnes ont dit que je courais pour une position qui n’avait pas d’importance avec seulement une poignée de tours restants. Mais que je coure pour des victoires, des podiums, des points ou même la dernière place, je donnerai toujours le maximum jusqu’au drapeau à damier. Je suis le même que tous les autres pilotes sur la grille à cet égard.

« Pour les gens qui ne comprennent pas ou ne sont pas d’accord avec ça, ça me va. Vous pouvez avoir votre avis. Mais utiliser ces opinions pour alimenter la haine, les abus et les menaces de violence, non seulement envers moi, mais aussi envers mes proches, me dit que ces personnes ne sont pas de vrais fans de ce sport.

Le pilote Williams, qui a terminé sa deuxième saison dans le sport cette année, a déclaré que les critiques allaient bien au-delà de ce qui devrait être considéré comme acceptable et devaient être contestées.

« Beaucoup des commentaires que j’ai reçus la semaine dernière ont dépassé la limite vers quelque chose de beaucoup plus extrême. Cela m’inquiète de savoir comment quelqu’un d’autre pourrait réagir si jamais ce même niveau d’abus était dirigé contre eux. Personne ne devrait laisser les activités d’une minorité vocale dicter qui ils sont.

«Les événements de la semaine dernière m’ont fait comprendre à quel point il est important de travailler ensemble pour empêcher ce genre de chose de se produire et de soutenir ceux qui en reçoivent. Je me rends compte qu’il est peu probable que je convainque ceux qui ont agi de cette manière envers moi de changer leurs habitudes – et ils peuvent même essayer d’utiliser ce message contre moi – mais il est juste d’appeler ce genre de comportement et de ne pas rester silencieux.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Abou Dhabi 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :