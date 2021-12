Latifi explique la cause du crash qui a conduit à un redémarrage controversé – .

Au sommaire : Nicholas Latifi dit que son accident au virage 14, qui a déclenché une conclusion controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021, a été causé par de la saleté sur ses pneus.

En bref

L’accident de Latifi était la conséquence d’une bataille avec SchumacherLatifi a provoqué une voiture de sécurité en fin de course qui a finalement affecté le résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi et du championnat du monde des pilotes 2021 lorsqu’il a écrasé sa Williams dans les barrières au virage 14. La course a repris avec un seul tour à parcourir, après quoi Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton pour remporter la course et le championnat.

« C’était une course difficile aujourd’hui et nous avons lutté pour le rythme tout au long », a expliqué Latifi. « Vers la fin du grand prix, je courais avec Mick Schumacher et j’ai été forcé légèrement large, mais assez, au virage neuf.

« Mes pneus se sont salies à cause d’une sortie de piste et j’ai par la suite fait une petite erreur et j’ai malheureusement chuté. Ce n’était évidemment pas comme ça que je voulais terminer notre saison, donc c’est décevant.

Fittipaldi remplacera Mazepin aux tests d’Abou Dhabi

Après que Nikita Mazepin ait été testé positif pour Covid-19 avant le Grand Prix d’Abou Dhabi, Haas a annoncé que le pilote de réserve Pietro Fittipaldi courrait à sa place lors des tests de pneus d’après-saison ce mercredi.

Fittipaldi a piloté deux courses pour Haas à la fin de la saison dernière, à la place du blessé Romain Grosjean, dont la course 2020 à Yas Marina.

« La FIA a enfreint ses propres règles », déclare le frère de Hamilton

Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, Yas Marina, Abu Dhabi, 2021Le frère de Lewis Hamilton, le pilote britannique de voitures de tourisme Nic Hamilton, a saccagé la gestion du Grand Prix d’Abu Dhabi par la FIA dans un article sur les réseaux sociaux après la course. « La FIA a enfreint ses propres règles, ce qui est une honte pour l’ensemble de notre sport », a-t-il déclaré.

« Néanmoins, même s’ils ont été maltraités aujourd’hui, les Hamiltons ont été humbles dans la défaite. »

Il a souligné que son frère et son père ont félicité Verstappen et son père dans leur moment de triomphe. « Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais le geste de mon père prouve que tous les sceptiques et les ennemis ont tort et montre qui nous sommes en tant que » Les Hamilton « . Prouver que les gens ont tort est dans notre ADN, ce que Lewis fait quotidiennement, avec un professionnalisme et une décence absolus dans la défaite, même si nous savons tous qu’il a été déçu par le sport auquel il a tant donné.

« Félicitations à Max pour une saison aussi fantastique de sa part », a-t-il ajouté.

Giovinazzi subit son premier abandon en 2021 en course finale pour Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, qui a conduit sa dernière course de F1 pour Alfa Romeo hier, a déclaré « c’est dommage de terminer la saison comme ça » après son premier abandon de la saison.

« Nous faisions une bonne course, combattant un champion du monde comme Vettel, mais au moins j’ai pu apprécier de regarder les derniers tours de cette course. Cela a été une belle bataille entre Max et Lewis, les deux auraient mérité le titre.

« Ce fut une journée émouvante dans l’ensemble, voir Kimi [Raikkonen] prendre ma retraite et voir tout ce que l’équipe a fait pour nous aujourd’hui », a poursuivi Giovinazzi. « C’est une personne formidable, très juste et il va manquer à toute la F1.

Giovinazzi pilotera pour Dragon-Penske en Formule E l’année prochaine. « J’espère que ce n’est qu’un » à bientôt « », a-t-il déclaré. « Je me concentre maintenant entièrement sur la Formule E, mais j’espère être de retour l’année prochaine. Je suis content de mon parcours, de la façon dont j’ai progressé au fil des ans, j’ai donné tout ce que j’ai pu.

Média social

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Le snark ‘ça s’appelle une course automobile’ en dit long. – Nick Trott (@NickTrott27) 12 décembre 2021

Après avoir été accusé à tort d’avoir annoncé Felipe Massa comme champion en 2008, j’ai eu un complexe avec les décideurs du dernier tour. Le résultat d’Abou Dhabi n’a pas aidé… Une lecture confuse du livre de règles ne le fait pas pour moi. Mais Max – et Lewis – vous vous êtes certainement battu pour cela – Sarah Holt (@sarahholtf1) 12 décembre 2021

Il est assez clair qu’une application curieusement sélective des règles de la voiture de sécurité à Abu Dhabi a créé l’opportunité d’un dernier tour de course en tête-à-tête satisfaisant pour Netflix par les deux prétendants au championnat. Si vous étiez @MercedesAMGF1, vous feriez également appel. – Richard Williams (@rwilliams1947) 12 décembre 2021

C’est dommage que Verstappen et Horner aient fait l’éloge de Mercedes et Hamilton !! La prochaine chose qu’ils savent… boum… protestation ! Ayez pitié des fans qui ont été témoins de cela. Ces transactions hors piste ont tourné en dérision le sport ! #F1 – Niharika Ghorpade (@F1Niharika) 12 décembre 2021

La diffusion de ces messages radio FIA/équipe est fascinante. Il y a quelques années, nous n’aurions pas su comment cela s’était passé dans les coulisses. – Nate Saunders (@natesaundersF1) 12 décembre 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Red Bull junior Ayumu Iwasa à l’essai pour DAMS en F2 (Formula Scout)

« Red Bull et Honda junior Ayumu Iwasa rejoindront DAMS pour les essais d’après-saison de Formule 2 sur le circuit de Yas Marina la semaine prochaine aux côtés du pilote actuel de l’équipe Roy Nissany. Iwasa a terminé 12e du championnat FIA de Formule 3 cette année avec Hitech GP, et depuis cela a conclu en septembre, il a été dit à plusieurs reprises qu’il passerait à la F2 pour 2022. »

D’habitude, je déteste le sport – mais devenir un fan de Formule 1 a changé ma vie (Metro)

« Je me suis mis en colère contre le football à la télévision, en demandant pourquoi il n’y avait que des hommes, tout le temps. La Formule 1, c’était encore pire. Jusqu’à récemment, les Pit Girls parcouraient les circuits en portant très peu et en posant ; c’est un sport incroyablement macho . »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.