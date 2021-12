Latifi : Haine, abus, menaces sans surprise, c’est le monde dans lequel nous vivons

Nicholas Latifi a écrasé sa Williams dans les étapes finales d’une finale controversée de la saison 2021, le Grand Prix d’Abou Dhabi a eu un impact majeur sur la destination du titre de Formule 1 cette année.

Cet incident a bouleversé la course, déclenché une controverse sur l’arbitrage, ce qui aurait dû être la plus grande course de F1 est tombé dans sa plus grande farce. Néanmoins, Max Verstappen était un champion digne, tandis que Lewis Hamilton s’est vu refuser un huitième titre de F1.

Pour la première fois depuis l’incident, Latifi s’est tourné vers les réseaux sociaux et a écrit :

« Salut à tous,

« Je me suis délibérément tenu à l’écart des médias sociaux pour laisser les choses se calmer après les événements de la dernière course.

« On a beaucoup parlé de la situation qui s’est produite après ma retraite à Abu Dhabi. J’ai reçu des milliers de messages sur mes comptes de réseaux sociaux – publiquement et via des DM. La plupart ont été favorables, mais il y a aussi eu beaucoup de haine et d’abus.

« J’ai essayé de trouver la meilleure façon de gérer cela. Dois-je l’ignorer et continuer? Ou dois-je l’aborder et m’attaquer au problème plus important qui est malheureusement une réalité lorsque vous utilisez les médias sociaux ?

« Ce n’est pas une déclaration scénarisée, mais plutôt moi qui dis ce que je pense dans le saut. que cela déclenche peut-être une autre conversation sur l’intimidation en ligne et les conséquences drastiques qu’elle peut avoir sur les gens. Utiliser les médias sociaux comme canal pour attaquer quelqu’un avec des messages de haine, d’abus et de menaces de violence est choquant – et c’est quelque chose que je dénonce.

« Pour en revenir au week-end de course, dès que le drapeau à damier est tombé, je savais comment les choses allaient se dérouler sur les réseaux sociaux. Le fait que je pensais qu’il serait préférable de supprimer Instagram et Twitter sur mon téléphone pendant quelques jours dit tout ce que nous devons savoir sur la cruauté du monde en ligne.

« La haine, les abus et les menaces qui ont suivi sur les réseaux sociaux ne m’ont pas vraiment surpris, car il ne s’agit que de la dure réalité du monde dans lequel nous vivons actuellement.

« Je ne suis pas étranger au fait qu’on parle de manière négative en ligne, je pense que chaque sportif qui concourt sur la scène mondiale sait qu’il est soumis à une surveillance extrême et cela vient parfois avec le territoire. »