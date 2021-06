Latifi pénalisé pour une erreur “dangereuse” après l’accident de Verstappen · .

in

Nicholas Latifi a écopé d’une pénalité de 10 secondes d’arrêt pour une infraction suite à la chute de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Les pilotes ont reçu l’ordre de traverser la voie des stands pour éviter la scène de l’accident après que Verstappen ait heurté la barrière en face du mur des stands. Cependant, Latifi n’a pas tenu compte de l’instruction et a continué le long de la ligne droite des stands.

“Après [Verstappen’s] accident sur la ligne droite du départ-arrivée, le directeur de course a ordonné aux voitures d’utiliser la voie des stands, car une dépanneuse et des commissaires étaient sur la piste pour récupérer la voiture Red Bull endommagée », ont expliqué les commissaires sportifs. Cela a été indiqué par un signal lumineux à temps avant l’entrée dans la voie des stands.

« Alors que toutes les autres voitures suivaient le [Safety Car] dans la voie des stands, [Latifi] ignoré l’instruction, est resté dans la ligne droite et a dépassé la scène de la récupération.

« Au cours de ce processus, il a dépassé deux autres voitures qui ont bien roulé dans la voie des stands. Les commissaires ont également constaté que toutes les équipes ont été informées en temps utile par radio et que son équipe a demandé [Latifi] faire de la boxe.

« Il s’agit d’une violation flagrante de l’article 39.11 qui exige une pénalité de passage obligatoire. De plus, le dépassement d’autres voitures (article 39.8) et le dépassement dangereux de la scène sur la piste (article 39.5) justifient une sanction de 10 secondes au total et trois points de pénalité.

Les trois points de licence de Latifi sont les premiers de sa carrière en F1.

