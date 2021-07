Latifi “perdait six dixièmes dans les lignes droites” lors des qualifications · .

in

Nicholas Latifi dit qu’il aurait facilement atteint la Q2 sans un problème avec sa voiture qui lui a coûté six dixièmes de seconde en ligne droite.

Le pilote Williams a été éliminé en Q1 pour la neuvième fois cette année tandis que son coéquipier George Russell a atteint la Q3 pour la deuxième course consécutive. Latifi s’est d’abord senti satisfait de son effort de qualification.

“La voiture se sentait bien”, a-t-il déclaré. « J’aurais pu faire un tour légèrement meilleur, l’équilibre de la voiture aurait pu être un peu plus dans la fenêtre. Mais dans l’ensemble, j’étais plutôt content en fait.

Cependant, il a eu des sentiments mitigés lorsqu’il a appris qu’il avait raté le cut pour la Q1 de deux dixièmes de seconde.

“J’étais content parce que je sentais que c’était un bon tour, frustré qu’il soit très lent”, a-t-il déclaré. « Je suis sorti de la voiture et j’ai vu pourquoi.

«Je ne sais pas pourquoi, ce qui l’a causé, mais je perds six dixièmes dans les lignes droites. Juste dans les lignes droites. C’est donc facilement Q2, même si j’en reçois une partie.

Latifi, qui était plus d’une demi-seconde plus lent que Russell en Q1, a déclaré qu’il était soulagé de découvrir que « ce n’était pas nécessairement de ma faute » s’il avait abandonné au premier tour.

« Il faut comprendre pourquoi. J’ai senti que dès le premier tour en qualifications, je n’avais pas l’impression d’avoir autant de vitesse de pointe que j’aurais dû par rapport aux essais.

« Dès que j’ai terminé le tour, j’ai [asked] est-ce que je tirais autant de vitesse que j’aurais dû l’être dans les virages. C’était juste plus lent qu’il ne devrait l’être.

«Je ne vais pas commencer à deviner ce que c’était, mais je perds six dixièmes dans les lignes droites et cela me met facilement en Q2 assez confortablement. Donc je suis très frustré, évidemment. Mais je pense que du point de vue de la configuration de la voiture, du point de vue de la conduite, c’était un travail décent.

